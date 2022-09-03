مصرية تقطع العضو الذكري لزوجها لرفضه تسجيل الشقة باسمها

أقدمت مصرية صباح الجمعة الماضية، على قطع العضو الذكري لزوجها، بسبب رفضه تسجيل الشقة التي يقطنان بها باسمها.

وقررت النيابة العامة في مصر حبس السيدة التي تقطن بحي المطرية في القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من النجدة يفيد بوصول شاب في العقد الرابع من عمره مبتور العضو الذكري ومصابا بنزيف حاد، حيث أسعفه الأطباء على الفور واستطاعوا وقف النزيف.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى وبسؤال المجني عليه قال إن زوجته قامت بقطع عضوه الذكري إثر مشاجرة نشبت بينهما ليل الخميس الماضي.

وأضاف المجني عليه في أقواله أنه اندلعت مشاجرة بينهما بسبب رفضه كتابة الشقة التي يقطنان فيها باسمها استمرت لمدة ساعتين، ثم خلد بعدها إلى النوم، حيث باغتته بقطع عضوه الذكري بوساطة ”موس حلاقة“ أثناء نومه.

وأضاف الزوج في أقواله أن الجيران تجمعت بسبب صراخه وقاموا بنقله إلى المستشفى.

وألقت قوات الأمن القبض على الزوجة وحولتها إلى النيابة، حيث اعترفت أمامها بارتكابها للواقعة للانتقام منه بسبب رفضه كتابة الشقة باسمها.

ونشر موقع ”فيتو“ المحلي نص اعترافات المتهمة أمام النيابة، حيث قالت، إنها منذ فترة اشترت شقة سكنية هي وزوجها، وأنه وعدها عقب الانتهاء من إجراءات تسجيلها في الشهر العقاري سوف يكتبها باسمها.

وأضافت، أنها ظلت تطالب زوجها بكتابة الشقة باسمها لكنه في كل مرة كان يتهرب منها بحجج كثيرة، وبعد نفاد جميع الحجج، صدمها باعترافه بأنه من البداية لم يكن ينوي تسجيل الشقة باسمها مطلقا.

وتابعت المتهمة، أنه عقب رفض زوجها كتابة الشقة باسمها وهي تعيش في حالة نفسية سيئة، ما دعاه للتفكير بطريقة للانتقام.

وأشارت المتهمة، إلى أنها اشترت مخدرا ووضعته فى الشاي لزوجها وأثناء استغراقه في النوم أحضرت آلة حادة وقامت بقطع عضوه الذكري بالكامل.