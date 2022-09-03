فريد الديب يؤكد طعنه على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

أكد المحامي المصري الشهير فريد الديب تقدمه، اليوم السبت، بمذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم، الذى ينتهي يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر المحامي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن هناك عدة أسباب وقصورا خلال المحاكمة تبطل حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل.

وأضاف الديب أن “من ضمن تلك الأسباب أن القاضي المستشار بهاء الدين المري الذي أصدر حكم الإعدام وقع في عمل يجعل له رأيا في الدعوى عندما صرح بإرسال القضية إلى المفتي، وحرص على استثارة الناس بسجع ممجوج، ووصف المتهم بأنه محسوب على بني الإنسان”.

وأشار إلى أن من الأسباب أيضًا ”هو بطلان تشكيل المحكمة لأن الدائرة التي أصدرت الحكم كانت رباعية وليست ثلاثية“، مبينًا أن ”القاضي وجه اتهاما صريحا لمحمد عادل، وهناك قصور ووصف المتهم بأنه محسوب على بني الإنسان“.

ونوه الديب إلى أنه يقع ضمن الأسباب ”هو أن المحامي الذي حضر مع المتهم جلسات المحاكمة والترافع أمام محكمة الجنايات، وهو المحامي أحمد حمد، محامٍ ابتدائي ولا يجوز له المرافعة أمام الجنايات“.

من جانبه، أكد المحامي أشرف نبيل، الحاصل على توكيل رسمي موقع بخط يد المتهم محمد عادل من داخل السجن، والذي تقدم قبل يومين هو الآخر بمذكرة الطعن على حكم الإعدام، أن تقدم فريد الديب بمذكرة الطعن اليوم لا يتعارض مع ما قدمه.

وقال في تصريح لـ“إرم نيوز“ إنه من الممكن أن يقف أمام محكمة النقض أكثر من محامٍ وبدفوع مختلفة لنقض الحكم، لكن بشرط وحيد وهو أن يوقع المتهم بنفسه على مذكرة الطعن المقدمة للترافع عنه“.

وحول التوكيل القانوني الذي حصل عليه من المتهم بشأن إمكانية حصول فريد الديب على توكيل مثله من أهله، قال: “التوكيل من المتهم يكون منه شخصيا للتقرير بالنقض وإيداع الأسباب“.

وتوقف على قبول مذكرة فريد الديب توقيع المتهم عليها قبل يوم الثلاثاء المقبل، وهو موعد المدة القانونية للطعن، أو يكون قد حصل على توكيل مماثل للمحامي أشرف نبيل موقع من المتهم بنفسه.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمًا بإعدام قاتل نيرة أشرف بعد ورود رأي مفتي مصر، وأوصت في حيثيات حكمها بإذاعة الحكم على الهواء، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها ليكون عظة لغيره.