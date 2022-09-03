كويتي يتعرض للطعن في مصر والسلطات تحقق مع المتهمين

علقت وزارة الخارجية الكويتية على حادثة الطعن التي تعرَض لها أحد المواطنين من قبل مجموعة أشخاص في العاصمة المصرية القاهرة.

وأصدرت الوزارة، اليوم السبت، بيانًا تضمن تصريحًا لسفير دولة الكويت في القاهرة غانم صقر الغانم، أكد فيه ”متابعة السفارة لحالة المواطن الكويتي الموجود في مستشفى بالقاهرة؛ إثر الاعتداء الذي تعرَض له من مجموعة شبان تم ضبطهم من قبل السلطات المصرية“.

تصريح من سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية بشأن الإعتداء الذي تعرض له مواطن كويتي في القاهرة

التصريح كاملا ً: https://t.co/IKMeAGtg7k pic.twitter.com/hkITUlpE0O — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) September 3, 2022

وكشف السفير عن حالة المواطن الصحية، مبينًا بأنها ”مستقرة ومن المحتمل أن يغادر المستشفى في الساعات القليلة المقبلة“.

وأشار إلى متابعة السفارة لمجريات التحقيقات التي بدأتها السلطات المعنية في مصر مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث.

ولم يشر البيان إلى عدد المتهمين الذين تم ضبطهم أو سبب المشاجرة التي وقعت بينهم وبين المواطن الكويتي.

فيديو| اعتداء وحشي على مواطن كويتي في مصر من قبل 7 أشخاص بمواقف السيارات – المواطن تعرض لـ 6 طعنات وقطع وتر اليد وكسر بالإصبع – السفارة الكويتية بالقاهرة تدخلت على الفور لمتابعة أحداث الواقعة#الكويت #مصر #مجلس_الوزراء #مجلس_الأمة #وزارة_الخارجية pic.twitter.com/0kb1NpGGlj — سنا نيوز (@SnaaNews) September 2, 2022

وكانت حسابات إخبارية كويتية قد تداولت مقطع فيديو أشارت بأنه يعود لحادثة الاعتداء التي تعرَض لها الشاب الكويتي في العاصمة المصرية.

وأفادت بأن ”الشاب تم الاعتداء عليه من قبل 7 أشخاص في مواقف للسيارات؛ ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات وقطع وتر اليد وكسر في أحد أصابعه“.