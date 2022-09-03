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منوعات

كويتي يتعرض للطعن في مصر والسلطات تحقق مع المتهمين
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 15:45 GMT

كويتي يتعرض للطعن في مصر والسلطات تحقق مع المتهمين

علقت وزارة الخارجية الكويتية على حادثة الطعن التي تعرَض لها أحد المواطنين من قبل مجموعة أشخاص في العاصمة المصرية القاهرة. وأصدرت الوزارة، اليوم السبت، بيانًا

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المصدر: الكويت - إرم نيوز

علقت وزارة الخارجية الكويتية على حادثة الطعن التي تعرَض لها أحد المواطنين من قبل مجموعة أشخاص في العاصمة المصرية القاهرة.

وأصدرت الوزارة، اليوم السبت، بيانًا تضمن تصريحًا لسفير دولة الكويت في القاهرة غانم صقر الغانم، أكد فيه ”متابعة السفارة لحالة المواطن الكويتي الموجود في مستشفى بالقاهرة؛ إثر الاعتداء الذي تعرَض له من مجموعة شبان تم ضبطهم من قبل السلطات المصرية“.

وكشف السفير عن حالة المواطن الصحية، مبينًا بأنها ”مستقرة ومن المحتمل أن يغادر المستشفى في الساعات القليلة المقبلة“.

وأشار إلى متابعة السفارة لمجريات التحقيقات التي بدأتها السلطات المعنية في مصر مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث.

ولم يشر البيان إلى عدد المتهمين الذين تم ضبطهم أو سبب المشاجرة التي وقعت بينهم وبين المواطن الكويتي.

وكانت حسابات إخبارية كويتية قد تداولت مقطع فيديو أشارت بأنه يعود لحادثة الاعتداء التي تعرَض لها الشاب الكويتي في العاصمة المصرية.

وأفادت بأن ”الشاب تم الاعتداء عليه من قبل 7 أشخاص في مواقف للسيارات؛ ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات وقطع وتر اليد وكسر في أحد أصابعه“.

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