طيار يهدد بالسقوط بطائرة صغيرة على متجر أمريكي

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إن قائد طائرة صغيرة يهدد بالسقوط بها عمدًا على أحد متاجر سلسلة ”وول مارت“، في ولاية مسيسبي؛ ما أدى إلى إخلاء المتجر.

وسائل إعلام أمريكية: قائد طائرة صغيرة يهدد بالاصطدام عمدا فى متجر بولاية مسيسيبي.. والسلطات تخلي الموقع#إرم_نيوز #الولايات_المتحدة #Mississippi pic.twitter.com/q7IXN2bJ1G — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 3, 2022

وأعلنت شرطة مدينة توبيلو في مسيسبي أنها تلقت بلاغًا بالتهديد في وقت سابق اليوم، وبدأت في التحدث مباشرة إلى الطيار.

وقالت في بيان على ”فيسبوك“، إنه ”مع تحرك طائرة من هذا النوع تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من توبيلو“.

وأضافت أنه تم إخلاء متجر ”وول مارت“ ومحطة للوقود وتفريق الناس.

ونُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ما بدا أنها طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض.

وذكرت صحيفة ”ديلي جورنال“ أن الطيار يعمل في مطار توبيلو.