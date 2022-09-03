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منوعات

طيار يهدد بالسقوط بطائرة صغيرة على متجر أمريكي
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 15:04 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 16:10 GMT

طيار يهدد بالسقوط بطائرة صغيرة على متجر أمريكي

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إن قائد طائرة صغيرة يهدد بالسقوط بها عمدًا على أحد متاجر سلسلة "وول مارت"، في ولاية مسيسبي؛ ما أدى إلى إخلاء المتجر. وسائل

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المصدر: رويترز

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إن قائد طائرة صغيرة يهدد بالسقوط بها عمدًا على أحد متاجر سلسلة ”وول مارت“، في ولاية مسيسبي؛ ما أدى إلى إخلاء المتجر.

وأعلنت شرطة مدينة توبيلو في مسيسبي أنها تلقت بلاغًا بالتهديد في وقت سابق اليوم، وبدأت في التحدث مباشرة إلى الطيار.

وقالت في بيان على ”فيسبوك“، إنه ”مع تحرك طائرة من هذا النوع تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من توبيلو“.

وأضافت أنه تم إخلاء متجر ”وول مارت“ ومحطة للوقود وتفريق الناس.

ونُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ما بدا أنها طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض.

وذكرت صحيفة ”ديلي جورنال“ أن الطيار يعمل في مطار توبيلو.

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