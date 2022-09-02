الكويت.. إيقاف رجل أمن استغل مركزه للتعدي على الدور في مركز تجاري (فيديو)‎‎

أوقف قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة، رجل أمن استغل مركزه للتعدي على متسوقين بأحد المراكز التجارية في البلد الخليجي.

وتم ضبط رجل الأمن عقب ظهوره بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمد مخالفة الدور ودفع امرأة ورجلا وأرغمهما على التراجع عن دورهما ليحل هو مكانهما عند إنهاء تسوقه لدفع الفاتورة.

وزارة الداخلية:

ضبط شخص من منتسبي الوزارة ظهر بمقطع فيديو متداول بلباس «القوات الخاصة» يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق – جاري احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه pic.twitter.com/GWfg5Ppfy8 — شبكة الكويت (@NetworkKw) September 2, 2022

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أكدت فيه ضبط رجل الأمن عقب رصده بمقطع فيديو أثناء تسوقه بمركز تجاري وتعديه على المتسوقين بالقوة من خلال أخذ مكانهم وعدم احترام الدور والنظام.

الإعلام الأمني : تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري ( القوات الخاصة ) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص باحد مراكز التسوق، حيث اتضح انه من منتسبي الوزارة ، وجاري احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه . pic.twitter.com/agBxqDuhjj — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 2, 2022

وجاء في البيان أن ”الأمن الجنائي تمكَن من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو مرتدياً اللباس العسكري (القوات الخاصة) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق“.

وأكد البيان أنه ”اتضح بأن الشخص من منتسبي وزارة الداخلية وتم إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

وتثير تجاوزات بعض رجال الأمن استياء الكويتيين الذين يطالبون بين الحين والآخر باتخاذ وزارة الداخلية إجراءات حاسمة بحق منتسبيها المخالفين، لوقف ما أسموه بـ ”انتهاكات رجال الأمن“.

وتحرص وزارة الداخلية على متابعة كل ما يثار من قضايا تمس منتسبيها وتباشر التحقيق فيها وتتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تجاوزه للقوانين والأنظمة.