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منوعات

الكويت.. إيقاف رجل أمن استغل مركزه للتعدي على الدور في مركز تجاري (فيديو)‎‎
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 21:23 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 21:45 GMT

الكويت.. إيقاف رجل أمن استغل مركزه للتعدي على الدور في مركز تجاري (فيديو)‎‎

أوقف قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة، رجل أمن استغل مركزه للتعدي على متسوقين بأحد المراكز التجارية في البلد الخليجي. وتم ضبط رجل الأمن

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أوقف قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة، رجل أمن استغل مركزه للتعدي على متسوقين بأحد المراكز التجارية في البلد الخليجي.

وتم ضبط رجل الأمن عقب ظهوره بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمد مخالفة الدور ودفع امرأة ورجلا وأرغمهما على التراجع عن دورهما ليحل هو مكانهما عند إنهاء تسوقه لدفع الفاتورة.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أكدت فيه ضبط رجل الأمن عقب رصده بمقطع فيديو أثناء تسوقه بمركز تجاري وتعديه على المتسوقين بالقوة من خلال أخذ مكانهم وعدم احترام الدور والنظام.

وجاء في البيان أن ”الأمن الجنائي تمكَن من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو مرتدياً اللباس العسكري (القوات الخاصة) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق“.

وأكد البيان أنه ”اتضح بأن الشخص من منتسبي وزارة الداخلية وتم إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

وتثير تجاوزات بعض رجال الأمن استياء الكويتيين الذين يطالبون بين الحين والآخر باتخاذ وزارة الداخلية إجراءات حاسمة بحق منتسبيها المخالفين، لوقف ما أسموه بـ ”انتهاكات رجال الأمن“.

وتحرص وزارة الداخلية على متابعة كل ما يثار من قضايا تمس منتسبيها وتباشر التحقيق فيها وتتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تجاوزه للقوانين والأنظمة.

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