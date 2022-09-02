مصر.. طفلة تقتل شقيقتها الصغرى بسبب "الغيرة"

أقدمت طفلة مصرية على قتل شقيقتها الصغرى، طعنا بسكين في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة، حسبما كشفت السلطات الأمنية اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تقرير للشرطة قوله إن الأخيرة فكت ”لغز العثور على الطفلة ريتاج، البالغة من العمر 8 سنوات مقتولة بعدة طعنات داخل منزل أسرتها في قرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة“.

وأفادت التقارير الإخبارية أن ”المباحث الجنائية توصلت لقاتل الطفلة، والذي اتضح أنها شقيقها الكبرى التي تبلغ من العمر 15 عاماً“.

وأشارت إلى أنها ”أقدمت على طعنها عدة طعنات بسكين المطبخ بسبب الغيرة“.

ووفق التحريات الأولية للمباحث الجنائية فإن ”الطفلة الجانية شعرت بتفضيل أسرتها لشقيقتها الصغرى، ومعاملتها معاملة مختلفة“.

وبينت أن ”الجانية استغلت غياب والدها ووالدتها عن المنزل وتواجدها بمفردها مع شقيقتها المجني عليها وقامت بالاعتداء عليها بالطعن بسكين المطبخ قاصدة إنهاء حياتها“.

ولفتت إلى أن ”الطفلة الجانية ادعت أنها عادت إلى المنزل ووجدت شقيقتها مقتولة“.

بدورها، تحفظت السلطات على الجانية وحولتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معها، والتي أمرت بدورها بتشريح جثمان الطفلة المقتولة لكشف الصفة التشريحية وملابسات الوفاة.