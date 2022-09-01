محامي قاتل نيرة أشرف لـ"إرم نيوز": حكم الإعدام ضد موكلي يتضمن 11 ثغرة قانونية

قال المحامي المصري أشرف نبيل محامي محمد عادل قاتل زميلته الطالبة المصرية نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، إن دوره في تلك القضية سينتهي عقب انتهاء مرحلة الطعن على الحكم، مشيرا إلى أن الحكم يتضمن 11 ثغرة قانونية.

يأتي ذلك بعد ساعات إيداعه مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم الذى ينتهي الأسبوع المقبل.

وقال أشرف نبيل في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز“ عبر الهاتف، إن مذكرة الطعن التي تقدم بها اليوم تضمنت رصد 11 خطأ قانونيا يبطل حكم الإعدام بحق الطالب ويعيد إجراءات المحاكمة من جديد.

وأشار “نبيل” إلى أنه سيكشف تفاصيل تلك الأخطاء التي رصدها في منطوق حكم الإعدام وقدمها في مذكرة الطعن، بعد انتهاء المدة القانونية لمرحلة الطعن والتي تنتهي يوم 6 سبتمبر الجاري.

ولفت إلى أنه عقب قبول الطعن ورفض حكم الإعدام سينتهي دوره في القضية لأنه يقتصر فقط على الطعن وإيقاف حكم الإعدام، مشيراً إلى أنه لن يترافع بالدفاع عن الطالب حال إعادة المحاكمة.

وتابع: “قد تقتضي ظروف الدفاع عن القاتل الخوض في شرف وسمعة وسلوك المجني عليها، وأنا مش من طبعي أني أتعرض لسمعة بنت ما بالك لو كانت متوفاة، لذلك رفضت الدفاع واكتفيت بتقديم مذكرة النقض حتى إلغاء الإعدام”.

وعن سبب إقدامه على هذه الخطوة، قال إن من ضمن أسباب قبولي دخول القضية هي منح الفرصة أمام الطالب المتهم للدفاع عن نفسه من جديد، لكي نصل في النهاية لحكم عادل يرضي الضمائر ويكون بعيداًَ كل البعد عن الظلم“.

وتابع: ”أنا لا أبرئ الطالب ولا أسعى لتبرئته فهو قاتل كما يعلم الجميع، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى أثرت عليه دفعته لتنفيذ تلك الجريمة، وهي أنه قد كان تحت تأثير المخدرات أو يعاني من مرض نفسي أو غيرها من الأسباب الأخرى.

وأشار محامي محمد عادل في تصريحاته لـ“إرم نيوز“، إلى أنه قبل ووافق على تقديم مذكرة الطعن على الحكم بعد اطلاعه جيدا على المنطوق والذي وجد به الأخطاء القانونية التي دفعته لتلك الخطوة.

وعن الحكم الصادر الذي رصد به 11 خطأً قانونيا، قال نبيل: “مكانتش هتخسر المحكمة حاجة لو كانت أجلت الحكم شهر لحد المتهم ما يتعرض على مستشفى أمراض عقلية ويكتب فيه تقرير وتحكم بناءً عليه، لأن كما ذكرت قد يكون يعاني من اضطرابات نفسية”.

وبين ”ده تهريج، في قاعدة بتقول حق الدفاع مقدم على حق المجتمع يعني من حق المحامي أن يدافع عن المتهم في المحكمة ويستنفد كافة درجات التقاضي حتى يكون الحكم عادلا وعدم الانصياع للضغط المجتمعي سواء في الشارع أو السوشيال ميديا“.

يذكر أن أسرة محمد عادل كانت قد وكلت أشرف نبيل رسميا للدفاع عنه بكتابة مذكرة نقض حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بعد الحكم بإحالته للمفتي.

وتضمن التوكيل الذي وقع عليه المتهم بنفسه من داخل سجن ”جمصة“ شديد الحراسة، الحضور نيابة عنه أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.