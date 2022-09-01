السعودية.. السجن عاما و30 ألف دولار غرامة لـ"حارق صراف آلي"

أيدت محكمة الاستئناف الجزائية في محافظة جدة السعودية حكما بإدانة شاب مواطن قام بتهشيم وتكسير صراف آلي تابع لبنك محلي.

وقضت معاقبة الشاب بالسجن مدة عامين مع شطب سنة من العقوبة، وتغريمه قيمة التلفيات بـ110 آلاف ريال (ما يعادل 29,700 دولار).

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فقد ورد بلاغ إلى الجهات الأمينة عن آثار عبث وتكسير لشاشة جهاز صراف آلي بجدة، إضافة ‏لوجود آثار حريق على الجهاز.

وإثر تحريات، كشفت كاميرات المراقبة عن شخص يحمل بيده أداة الجريمة ومادة حارقة، وعلى فمه كمامة، وظهر وهو يقوم بتهشيم الجهاز وحرقه.

وتم الوصول لهوية المتهم والقبض عليه، إذ تبين أنه في الأربعين من عمره، وعلى يده آثار حرق، وجرى إيقافه.

وأحيل المتهم للمحكمة الجزائية، إذ تم توجيه الاتهام إليه بإتلاف جهاز صراف آلي تابع لبنك محلي، وبلغ إجمالي التلفيات نحو 110 آلالف ريال.

وخلصت المحكمة إلى إثبات إدانة المتهم بما نسب إليه وقررت سجنه عامين. وقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم محمولًا على أسبابه مع تخفيض مدة السجن عامًا واحدًا، وأبلغت الجهات المختصة بتنفيذ ما تقرر شرعًا.