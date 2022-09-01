الكويت.. توقيف 18 متهماً بالمشاركة في "تجمعات غير مرخصة"

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، بحجز 14 متهماً من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ 24 ساعة، لاستكمال التحقيقات معهم بتهمة المشاركة في ”تجمعات غير مرخصة“.

كما قررت النيابة استمرار حجز 4 آخرين، تم حجزهم قبل يومين، وبذلك يبلغ عدد الموقوفين 18 متهما.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، تنتظر النيابة العامة مثول 3 من المشمولين بقائمة الاتهام من خلال ضبطهم أو تسليم أنفسهم.

وأكد مصدر أن وزارة الداخلية كانت قد طالبت المتهمين بفض التجمع إلا أنهم استمروا في التجمع، ما دفعها لإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون.

وذكرت حسابات إخبارية محلية أن البلدية قامت بإزالة خيمة اعتصام ”البدون“ في ساحة تيماء.

ووفقاً لحسابات إخبارية ونشطاء فإن الأربعة من المحتجزين هم ”المحامي هاني حسين والكاتب صلاح الفضلي ومبارك النجادة والناشط طلال العنزي“ الذين تم استدعاؤهم للتحقيق معهم لمشاركتهم في وقفة تضامنية مع البدون قبل أيام قليلة.

والمحتجزون المحامي هاني حسين والكاتب صلاح الفضلي ومبارك النجادة، هم من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

وكان عدد من النشطاء ”البدون“ حضروا أمام النيابة العامة للتضامن مع المواطنين المحتجزين.