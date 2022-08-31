شاب يقتل عمه طعنا في مصر

أقدم شاب مصري بمحافظة الشرقية، الأربعاء، على قتل عمه بسكين المطبخ بسبب خلافات على الميراث.

وبدأت حيثيات الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفى ”منيا القمح المركزي“ في الشرقية بوصول جثة لشخص يبلغ 35 عاما.

وتبين للسلطات أن القتيل قضى بسبب اعتداء نجل شقيقه عليه، بسكين المطبخ ما تسبب في إصابته بجروح طعنية في جسده أدت إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه هناك خلافات بين أسرة الشاب وعمه على الميراث، وصلت لمشادات كلامية بينهما حتى تطورت المشادات ليحضر الشاب سكين المطبخ ويطعن عمه بطريقة قاتلة أودت بحياته على الفور.

بدورها نقلت مستشفى منيا القمح، الجثة لمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تمهيدا لتشريحها لمعرفة الصفة التشريحية، فيما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الشاب القاتل.