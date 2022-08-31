مصر.. تبادل إطلاق نار يودي بحياة المتورطين بقتل ضابطي شرطة

أدى تبادل إطلاق نار صباح يوم الأربعاء مع قوات الأمن إلى مقتل عنصرين في مجموعة إجرامية، تورطا سابقا في قتل اثنين من ضباط الشرطة وإصابة ثالث في محافظة أسوان، حسب بيان رسمي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في وقت قصير في تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بعد تورطهما في مقتل ضابطين وإصابة ثالث مساء الإثنين، في منطقة القرنة في محافظة الأقصر، خلال مداهمة لبؤر لتجارة المخدرات في قرية المريس وذلك خلال تواجدهم داخل منزل في قرية الإصلاح القبلية في مدينة كوم امبو.

وكانت معلومات قد وصلت إلى أجهزة الأمن المصرية تفيد بتواجد كمال محمد بغدادي 34 سنة ”مسجل خطر“ وشقيقة محمود محمد بغدادي 32 سنة داخل منزل في قرية الإصلاح القبلية، حيث تمكنت القوات من اقتحام المنزل، قبل أن تفاجئ بمبادلة العنصرين إطلاق النار مع الشرطة، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مقتل عنصرين.

وكان ضابطا شرطة مصريين قتلا خلال مداهمة لأحد أوكار تجارة المخدرات في منطقة القرنة في محافظة الأقصر مساء الإثنين.

ووقع تبادل إطلاق النار خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن الأقصر للقبض على تجار المخدرات في مركز القرنة، غرب الأقصر.

ووفقًا لمصدر أمني مصري تحدث لـ“إرم نيوز “ في وقت سابق، فإنه فور وصول عناصر الشرطة إلى موقع الحادث في قرية المريس التابعة لمركز القرنة فوجئوا بإطلاق النيران من جانب العناصر الإجرامية؛ ما أدى إلى مقتل الرائد محمود الضبيعي، والنقيب مصطفى علام، معاوني المباحث في مركز شرطة القرنة، وإصابة النقيب علي محمد زكي معاون مباحث مركز القرنة.

وأوضح المصدر الأمني أنه بعد اتضاح حجم السلاح الذي كان بحوزة العناصر الإجرامية، دفعت مديرية أمن الأقصر بتعزيزات أمنية للقرية في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني.