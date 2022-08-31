مصر.. مدمن مخدرات ينهي حياة زوجته ضربا بعصا

أنهى مصري حياة زوجته ضربًا بـ“عصا خشبية“، يوم الأربعاء، إثر مشادة تطورت إلى مشاجرة بينهما؛ على خلفية إدمان الجاني للمواد المخدرة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يُفيد بمقتل سيدة على يد زوجها في قرية كفر علام بمحافظة الدقهلية (شرق القاهرة)، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادثة.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الزوج المتهم في العقد الرابع من العمر، تعدى على زوجته بالضرب مستخدمًا ”عصا خشبية“؛ ما أدى إلى وفاتها، وذلك بعد تتشاجرهما معا بسبب إنفاقه أمواله على المواد المخدرة.

وتمكن رجال الأمن من القبض على الرجل، والذى اعترف بقتل زوجته، لخلافاتهما المتكررة.

وقال الجاني إن زوجته ”دائمة المشاكل والخلافات“.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل جثة المجني عليها إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات حاليًّا.