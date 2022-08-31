العراق.. العثور على جثة "مقطعة" لفتاة بالنجف

عثرت الجهات الأمنية في محافظة النجف العراقية، اليوم الأربعاء، على جثة مقطعة لفتاة.

وكان حساب ”أخبار العراق“ عبر ”إنستغرام“ ذكر أن الجهات الأمنية كشفت عن وجود جثة مقطعة تعود لفتاة عثر عليها في أحد الشوارع.

وتبين أن هناك آثار حروق على أجزاء الجثة.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة لحد اللحظة، فيما لم ترد المزيد من التفاصيل.

وكانت مديرة قسم تمكين المرأة في مكتب محافظة النجف، حنان سعد راضي، كشفت في يوليو/ تموز الماضي، عن ارتفاع ”غير مألوف“ للعنف المرتكب ضد النساء في العراق، داعية لوقفة جادة للحد منه.

وبينت في تصريح لها آنذاك لوكالة ”شفق نيوز“ أن العراق سجل في العام الماضي 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وباقي المحافظات، وفق بيانات المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وقالت إنه من بين ثلاث فئات مجتمعية تصدرت المرأة قوائم العنف الأسري في العراق تلاها كبار السن ثم الأطفال“، لافتة أن ”بعض النساء لا يشتكن لأسباب كثيرة أبرزها الفقر، فلا تستطيع العودة إلى أهلها“.