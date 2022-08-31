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ما سبب اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط؟.. منشور يوضح
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 7:51 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 8:20 GMT

ما سبب اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط؟.. منشور يوضح

تداول مواطنون في المملكة العربية السعودية منشورا تم نسخه من تطبيق "تيك توك" يسرد تفاصيل عن سبب قيام رجال أمن باقتحام دار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط. وكانت

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المصدر: إرم نيوز

تداول مواطنون في المملكة العربية السعودية منشورا تم نسخه من تطبيق ”تيك توك“ يسرد تفاصيل عن سبب قيام رجال أمن باقتحام دار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط.

وكانت مقاطع متداولة عبر هاشتاغ #ايتام_خميس_مشيط في موقع التواصل ”تويتر“، قد أثارت جدلا بين مواطنين، وقال ناشطون إنها توثق الواقعة.

ولم يتم الكشف عن السبب من قبل الجهات المعنية لحد اللحظة، لكن المنشور المتداول ذكر تفاصيلا – لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – عن قيام مديرة دار الرعاية بتقديم شكوى للجهات الأمنية ضد فتيات الرعاية.

وبحسب المنشور، فإن فتيات دار الرعاية اكتشفن أن المديرة كانت تتعمد إخفاء الفرص الوظيفية والمكافآت وما كان يأتيهنّ من قبل المحسنين، ما دفعهن للقيام بتحطيم مكتب المديرة.

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وإثر ذلك، قامت المديرة بالإبلاغ عنهن، فدخل رجال الأمن لمقر دار الرعاية.

فيما تداول مواطنون معلومات أخرى أن السبب يعود لقيام فتيات الرعاية بإضراب للمطالبة بحقوقهن، ومن غير المعروف إن كان الإضراب يتعلق بما اكتشفنه عن مديرة الدار.

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وأكدت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ فجر اليوم، أن السلطات بدأت بفتح تحقيق بشأن مقاطع #ايتام_خميس_مشيط.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص“.

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