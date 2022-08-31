السعودية تشكّل لجنة للتحقيق بمقاطع "أيتام خميس مشيط"

أكدت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ فجر اليوم، أن السلطات بدأت بفتح تحقيق حول مقاطع فيديو تم تداولها على نحو واسع، قال ناشطون إنها توثق اقتحام دار للأيتام بخميس مشيط بوجود رجال الأمن.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص“.

وتظهر المقاطع المتداولة -التي تعتذر ”إرم نيوز“ عن نشرها لعدم التحقق من مدى صحتها وما تضمنته من مشاهد عنف-، مجموعة من الرجال وبوجود عناصر ترتدي زي الأمن وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات، قال ناشطون إن موقع الحادثة هو دار أيتام بخميس مشيط.

ولم يوضح الناشطون الذين تداولوا المقطع سبب ما يحدث به من عنف وشجار بين الفتيات وعناصر الأمن، وما إذا كانت العملية برمتها هي عملية اعتقال لمطلوبات بقضايا أمنية.

وينتظر من لجنة التحقيق التي سيتم تشكيلها توضيح حقيقة الفيديوهات المتداولة والتأكد من مكان ووقت حدوثها، لاتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.