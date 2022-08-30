محاكمة نيجيري بتهمة "أكل لحوم البشر"

ألقت الشرطة النيجيرية القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، بتهمة قتل زوجة عمه بالمنجل وتناول رأسها في حساء.

ومن المقرر محاكمة الرجل، الذي يدعى“ إرميا أودي“ في المحكمة؛ بتهمة أكل لحوم البشر بعد أن تم القبض عليه وهو يتناول رأس زوجة عمه، بريسيلا أدوغا، البالغة من العمر 65 عامًا.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، قام الرجل بقتل بريسيلا بالمنجل وفصل رأسها بعد مشاجرة وقعت بينهما في وقت سابق من شهر آب/أغسطس الجاري.

وقال ضابط الشرطة أوماي أوجاتا في المحكمة، إنه تم إبلاغه بالحادثة من خلال نقطة الشرطة المحلية، لافتًا إلى أنه جاء في البلاغ أن المشتبه طبخ رأس الضحية في حساء وتناوله في منزله بعد ذبحها وقطع رأسها.



وجرى اكتشاف الحادثة بعد الإبلاغ عن عدم عودة بريسيلا إلى المنزل بعد يوم عمل في المزرعة، وتم إرسال فريق للبحث عنها في المنطقة حتى اكتشاف الحادثة في منزل أودي في نيجيريا.

وفي المحكمة، اعترف ”أودي“ بارتكاب جريمة القتل، حيث قال إنه والضحية كانا يتشاجران بالمنجل؛ إلا أنه تمكّن من زوجة عمه في النهاية، وقتلها.

وأشارت التقارير إلى أنه تم وضع ”أودي“ قيد الحبس الاحتياطي في المركز الإصلاحي الفيدرالي في ماكوردي، عاصمة ولاية بينو الواقعة وسط نيجيريا، وتم تأجيل النظر بالقضية، حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المُقبل.