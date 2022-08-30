مصر.. حيلة غريبة لسرقة محل مجوهرات

أقدمت سيدة مصرية، على سرقة محل ذهب ومجوهرات في مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، بعدما لجأت لحيلة غريبة، باستخدام طفلها الصغير للسرقة، لتنجح في سرقة حقيبة صغيرة داخلها 160 غرام ذهب و52 ألف جنيه (نحو 2700 دولار).

وفي التفاصيل، تقدم صاحب محل مجوهرات ببلاغ للسلطات الأمنية، أرفقه بمقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة داخل محله، ظهرت فيه سيدة وطفلها استغلا انشغاله في إعادة بعض المشغولات، إذ استولى الطفل على الحقيبة بخفة يد تظهر أنه مدرب على ذلك.

بدورها تمكنت سلطات الأمن من ضبط السيدة وطفلها، بعدما وضعت خطة تركزت على فحص كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة للمشتبه بها وطفلها، ومراجعة محال الصاغة، وتوزيع نشرة بمواصفات المسروقات.

وكشفت السلطات، أن السيدة تقيم في حي المعصرة بمحافظة القاهرة، التي يفصل محل سكنها عن مكان السرقة في محافظة الجيزة، نهر النيل فقط، وأنها تعمل ضمن تشكيل عصابي من أفراد أسرتها.

وبحسب ما نقل موقع “الفجر” المحلي، فإن السيدة تستعين بطفليها لإتمام عمليات السرقة، بينما تنتظرها ابنتها في الخارج لتتولّى عملية التأمين، فيما يتولّى زوجها بيع المسروقات.

وأشارت سلطات الأمن، إلى أنه عقب اعتراف السيدة، تم ضبط باقي أفراد أسرتها، الذين اعترفوا جميعًا بالجريمة وخططهم، وأرشدوا إلى المسروقات التي تمت إعادتها وتسليمها للنيابة تمهيدًا لتسليمها لصاحبها.