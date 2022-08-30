بعد انفصاله عن زوجته.. مصري ينتحر شنقا داخل مركز تجاري

أقدم شاب مصري اليوم الثلاثاء، على الانتحار ”شنقا“ داخل مركز تجاري يعمل به، في شمال محافظة الجيزة المصرية، بسبب مروره بأزمة نفسية عقب انفصال زوجته عنه.

وفي التفاصيل، تفاجأ عامل يعمل بمعرض في أحد المراكز التجارية الشهيرة في الطريق الصحراوى فى ”كرداسة“ شمال محافظة الجيزة، عند فتحه ”مكانا لتخزين البضائع“ اليوم الثلاثاء بزميله معلقا في سقف المعرض مشنوقا.

وكشفت التحريات الأولية لسلطات الأمن المصري، أن العامل في عقده الثالث من العمر، وخلال الفترة الأخيرة اعتاد على المبيت داخل محل عمله، وذلك بعدما انفصل عن زوجته ومروره بحالة نفسية سيئة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت التحريات أن العامل، عقب انتهاء مواعيد العمل مساء يوم الإثنين دخل إلى المخزن الذي اعتاد النوم داخله منذ أيام، وانتهز فرصة وجوده بمفرده، وصنع مشنقته، بربط حبل بقطعة حديدية معلقة بسقف المعرض، وأنهى حياته شنقا.

وفي صباح اليوم التالي مع بداية يوم عمل جديد، فتح زميله باب المخزن ليتفاجأ بالشاب المتوفى معلقا في سقف الغرفة، فاستدعى الشرطة التي بدورها نقلته إلى مستشفى ”كرداسة“ ثم إلى مشرحة ”زينهم“ في العاصمة القاهرة تحت تصرف النيابة العامة.

ووجد أسفل الشاب المشنوق، سجادة صلاة مفروشة داخل أرضية المعرض، ما يرجح أنه أقدم على هذه الخطوة عقب الانتهاء من الصلاة.

بدورها أمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثمان والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة بالتحديد.