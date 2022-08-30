قتل فتاة حرقا يفجر غضبا في الهند

شكلت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، وحدة خاصة للتحقيق في مقتل فتاة قالت إن شخصا أحرقها بعد رفضها عرضه للزواج في قضية أثارت غضبا في بلد يتفشى فيه العنف ضد المرأة.

ودعت جماعات هندوسية متشددة إلى إعدام المتهم، وهو رجل مسلم قالت الشرطة إنه يعيش في نفس المنطقة التي تعيش فيها الضحية، وهي هندوسية بولاية جاركاند في شرق الهند.

وقالت الشرطة إن الرجل سكب الكيروسين على الضحية عبر نافذة منزلها خلال نومها وأضرم النار فيها يوم الثلاثاء الماضي. ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى، يوم الأحد؛ بعد إصابتها بحروق شديدة.

وأوضح متحدث باسم شرطة ولاية جاركاند، أنه تم اعتقال المتهم وشريك له.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بعائلة المتهم أو محاميه.

وقال المجلس الهندوسي العالمي، إن الطائفة الهندوسية التي تمثل أغلبية في الهند ستنظم احتجاجات في الشوارع إذا لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.