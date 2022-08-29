مصر.. الإعدام لـ5 متهمين بالسطو المسلح على عملاء بنوك

حكمت محكمة مصرية على 6 متهمين بالإعدام والمؤبد، بعد قتلهم أحد الأشخاص والشروع في قتل شخص آخر.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 5 مسجلين خطر بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد للمتهم السادس، بتهمة السطو المسلح المقرون بالقتل، بعدما قاموا بقتل عميل بنك شهير والشروع فى قتل آخر، باستخدام أسلحة نارية وسرقة أموالهما في منطقة 6 أكتوبر.

وذكر أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين كوّنوا تشكيلا عصابيا بينهم لاستهداف عملاء البنوك، ويوم الواقعة قاموا بتتبع أحد عملاء بنك شهير بمدينة 6 أكتوبر، وبيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يعترض سبيلهم.

كما جاء في الإحالة أن المتهمين تخصصوا فى وقائع السرقة بالإكراه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية ورشاشات، وقاموا بتتبع المجني عليه بعدما سحب مبلغ كبير من البنك، واعترضوا طريقه وأرغموه على التوقف تحت تهديد السلاح، وحينما قاومهم، أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوبه قاصدين إزهاق روحه.

كما شرع المتهمون في قتل شخص آخر كان برفقة المجني عليه وقت الحادث، عند محاولته الفرار بالأموال، حتى تمكنوا من سرقتها وفروا هاربين.