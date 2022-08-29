يعمل لحساب تاجر إيراني.. السلطات الكويتية تعتقل مصريا هرّب مخدرات للبلاد

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، الاثنين، القبض على مقيم مصري حاول إدخال مواد مخدرة جلبها عن طريق البحر من إيران إلى البلد الخليجي.

وتم ضبط المقيم الذي جلب 100 كيلوغرام من المواد المخدرة التي تقدّر قيمتها بأكثر من ربع مليون دينار، وإحالته والمواد المضبوطة إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه ضبط المقيم الذي جلب المخدرات دون الإشارة إلى جنسيته أو الدولة المجاورة التي أحضر منها هذه المواد التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم نشره عبر حساب الوزارة في ”تويتر“.

الإعلام الأمني: تمكن القطاع ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم قام بجلب 100 كيلو جرام من المواد المخدرة إلى البلاد من احدى الدول المجاورة تقدر قيمتها السوقية بنحو ربع مليون دينار كويتي ، وتم تحويله والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. pic.twitter.com/8Q1gDokJVX — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 29, 2022

وقال مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية إن ”المتهم الذي تم ضبطه مصري الجنسية ويعمل لحساب تاجر إيراني، وتم القبض عليه بعد مراقبته، عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوصول شحنة كبيرة من المواد المخدرة عن طريق البحر بمعرفة المتهم“.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الخميس، إحباط إدخال 80 كيلو جرام من المواد المخدرة إلى البلاد، ومقتل اثنين من المهربين وإصابة ثالث جميعهم عراقيون نتيجة تبادلهم إطلاق النار مع دوريات خفر السواحل الكويتية أثناء محاولتهم ضبط العصابة والمواد المخدرة التي حاولوا إدخالها عن طريق البحر إلى البلد الخليجي.

وعقب يوم من مقتل مهربي المخدرات، أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ والموانئ، ومنع خروج الحاويات إلا بعد تفتيشها بشكل جيد، للسيطرة على محاولات تهريب المواد المخدرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تقدّم ضابط برتبة نقيب ببلاغ إلى النائب العام، ذكر فيه بأنه ”تلقى رسائل من تجار مخدرات هددوه فيها بإلحاق الأذى به وبعائلته، لإرغامه على تسهيل التعامل مع المهربين الإيرانيين الذين يدخلون المواد المخدرة إلى الكويت“.

وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو من العام الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.