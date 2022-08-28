الشرطة الإسرائيلية تقتحم حفل زفاف وتعتقل العروس (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، عروساً فلسطينية ببدلة الزفاف في مدينة عرابة التي يقطنها فلسطينيون داخل إسرائيل، فيما تضاربت الأسباب حول إقدام عناصر الشرطة على اعتقالها.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء فلسطينيون، اعتقال الشرطة الإسرائيلية لعروس ببدلة زفافها في مدينة عرابة، واقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية، فإن الشرطة الإسرائيلية داهمت حفل زفاف العروس، واعتقلتها وأطلقت قنابل غاز تجاه عدد من المدعوين في حفل الزفاف، دون تسجيل إصابات.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن اعتقال العروس جاء بعد فشل الشرطة الإسرائيلية في اعتقال زوجها، وأن مداهمة حفل الزفاف حدثت بعد وقوع إطلاق نار من قبل بعض المدعوين.

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن اعتقال العروس، جاء بسبب مخالفة عريسها لأمر إبعاد عن المدينة، صدر بحقه في وقت سابق.

وعادة ما تلاحق الشرطة الإسرائيلية منفذي عمليات إطلاق النار في حفلات الزفاف والمناسبات بشكل عام داخل المدن العربية في إسرائيل، بدعوى محاربة الجريمة وانتشار السلاح.

وتشهد مدن الداخل العربية في إسرائيل، ارتفاعا كبيرا في معدلات الجريمة والقتل بسبب فوضى السلاح، فيما تتهم أوساط عربية، الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة المظاهر المسلحة في المدن العربية.