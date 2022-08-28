مصر.. جلسة صلح بين عائلتين تتحول إلى مذبحة

تحولت جلسة صلح بين عائلتين في مصر، إلى مذبحة، بعد أن نشب خلاف بينها أثناء الاتفاق على الصلح، ليسقط 3 مواطنين قتلى، ويصاب 2 آخران في حالة خطرة، إلى جانب بعض الإصابات الأخرى.

وبدأت الواقعة، مساء الأحد، باتفاق عائلتين على الصلح بينهما، لوجود خلافات قديمة، ورغبة بعض المحكوم عليهم في نزاعات قضائية للصلح، وفتح صفحة جديدة بين العائلتين، في منطقة حدائق القبة في العاصمة القاهرة.

وتطرقت جلسة الصلح إلى بعض المواقف والأحداث، وتطور النقاش، وصولًا إلى مشادات نتج عنها قيام أحد الأطراف بالاعتداء على شقيقين من الطرف الآخر، ليندلع اشتباك بالأسلحة البيضاء والنارية.

وسقط الشقيقان قتلى بعد التعدي عليهما، ليقوم ذووهم بالاعتداء على المتهم، وإرقاده جثة هامدة على الأرض، ليصاب آخرون بعد تصاعد الأحداث بين العائلتين.

وانتقلت قوات الأمن إلى مقر الواقعة، بمجرد الإخطار بسقوط قتلى ومصابين، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا للسيطرة على الموقف.

وألقت قوات الأمن القبض على 5 أشخاص شاركوا في الشجار المسلح، وأحالت جثث القتلى للكشف الطبي، قبل التصريح بدفنها.