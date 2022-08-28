أمريكا... القبض على امرأة بتهمة ارتكاب "جريمة كراهية" ضد هنديات

ألقت شرطة ولاية تكساس الأمريكية القبض على امرأة قالت إنها تفوهت بكلمات عنصرية ضد 4 هنديات.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو انتشر بكثافة على الإنترنت ظهرت فيه المرأة وهي تقول لهن: ”عدن إلى الهند!“، في حادثة دفعت السلطات الاتحادية إلى التدخل.

وقالت الشرطة بمدينة ”بلانو“ في تكساس حيث حدثت الواقعة في بيان، أمس السبت، إن ”هذه الحادثة تشكل جريمة كراهية بموجب قوانين تكساس“.

وتابعت: ”وقد تعد هذه الحادثة أيضًا جريمة كراهية بموجب القانون الاتحادي، ولذلك نعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الاتحادي، وقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل بِشأن هذه القضية“.

وشوهدت المرأة، في المقطع المصور الذي شاهده الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تصرخ مرددة تعليقات عنصرية في وجه 4 نساء من أصل هندي في ساحة انتظار للسيارات.

وقالت المرأة، التي أشارت إلى نفسها في الفيديو باعتبارها أمريكية من أصل مكسيكي: ”عُدن إلى الهند، لا نريدكن هنا… أنا أكرهكم أيها الهنود“.

وأُلقي القبض عليها يوم الخميس.

وكان مقطع الفيديو الخاص بالحادثة قد انتشر بكثافة، يوم الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في الهند، والولايات المتحدة.

وأعلنت الشرطة أن المرأة، وتدعى ”إزميرالدا أبتون“، أُلقي القبض عليها بتهمتي ”الإيذاء الجسدي“، و“إلقاء تهديدات إرهابية“، بعد أن ظهرت فيه وهي تعتدي جسديًا على السيدات الأربع.

ولم يتسنَ الوصول إلى ممثل لأبتون للتعليق.