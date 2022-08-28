مصر.. الإعدام لـ"سيدة العمرانية" وعشيقها

قضت محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المصرية، يوم الأحد، بتأييد إعدام ربة منزل وعشيقها، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ“سيدة العمرانية“.

وكانت السيدة أقدمت على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، من ”أجل أن يخلو لها الجو معه، إلا أنه تخلى عنها لتقرر الانتقام منه بقتل زوجته“، وفق قرار المحكمة.

وكانت المحكمة، قضت الشهر الماضي، بإحالة أوراقهما لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت المحكمة جلسة، اليوم الأحد، للنطق بالحكم والتي قضت فيه بتأييد الإعدام بعد تصديق المفتي.

وفي التفاصيل، وبحسب ما جاء في التحقيقات، ”اتفقت السيدة القاتلة مع عشيقها اللذان تربطهما علاقة محرمة، على التخلص من أزواجهما لكي يخلو لهما الجو معا“.

وأضافت التحقيقات أن ”السيدة (31 عاما) نفذت مخططها مع عشيقها وقتلت زوجها، بعدما أحضر لها العشيق (41 عاما) أقراص (حفظ الغلال) القاتلة“.

وقالت القاتلة إنها ”وضعت الأقراص في مشروب زوجها وأنهت حياته“، لكن ”عشيقها تخلى عنها؛ ما دفعها لتنفيذ مخطط آخر والانتقام منه بقتل زوجته التي تربطها بها علاقة صداقة في نفس الوقت، بنفسها“.

وعلى إثر ذلك؛ ألقي القبض عليهما وتم تحويلهما للقضاء الذي أسدل الستار عن قضيتهما، اليوم الأحد.