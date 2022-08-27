السجن لنجمة ملكة جمال البكيني ميليسا ميكوز بسبب المخدرات

قررت محكمة بريطانية السجن لمدة 7 سنوات و3 أشهر، بحق إحدى النجمات السابقات، اللواتي شاركن في مسابقة ملكة جمال البكيني بالمملكة المتحدة؛ لإدانتها بمشاركة عصابة للاتجار بالمخدرات.

وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أن المشتركة السابقة في مسابقة ملكة جمال البكيني بالمملكة المتحدة للعام 2019، وتدعى ميليسا ميكوز، 32 عامًا، اشتركت مع صديقها وهو زعيم عصابة للاتجار بالمخدرات ويدعى توماس كارلايل، 28 عامًا، ولديها منه طفل، لترويج الكوكايين في إحدى مدن بريطانيا لتحصل على الأموال لإنفاقها في أسلوب حياتها الفاخرة والممتلئة بالرحلات السياحية.

وأظهرت التحقيقات أن ميكوز كانت تروج لمخدرات من الدرجة الأولى ”الكوكايين“ في بلدة ديربيشاير بمدينة شيريبروك البريطانية، أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال البكيني، إلى أن أحبطت الشرطة العملية بعد عام.

وتبين أنها وباقي أفراد العصابة، أطلقوا مشروعًا لبيع الكوكايين، في بلدة ديربيشاير، وحصلوا من خلال ذلك على مبالغ مالية كبيرة، بقيمة 25000 جنيه إسترليني (نحو 29374 دولار أمريكي).

وكشفت المحكمة، خلال جلسات الاستماع، أن زعيم العصابة كلف صديقة أخرى له وتدعى جورجيا فينسينت، 23 عامًا، لغسيل أموال الاتجار بالمخدرات، لإبعاد الشبهات عنهم.

وذكرت القاضية نيرمال شانت كيو سي، خلال النطق في الحكم، أن المتهمة ميكوز، كانت الشرطة حذرتها في عدد من المناسبات، ولكن لم يمنعها ذلك من ممارسة السلوك الإجرامي.

وتابعت القاضية: ”كانت ميكوز متحمسة لسلوك صديقها الإجرامي، وتشجعه على زيادة مبيعات الكوكايين، حتى تتمتع بأسلوب حياة فاخرة“.

وأفادت القاضية كيو سي، بأن المتهمة ميكوز، سافرت في رحلة سياحية مع زعيم العصابة خلال أعياد الميلاد، واشترت لابنها هدية قيمتها 2000 جنيه إسترليني، نحو (2350 دولارًا أمريكيًا).

كما أمرت القاضية بسجن زعيم العصابة كارلايل لمدة 11 عامًا و3 أشهر، بعد اعترافه بالتآمر لترويج مخدرات من الدرجة الأولى، وغسيل أموالها.

وقالت القاضية كيو سي خلال نطقها بالحكم، إن ”العملية كانت مثمرة، وواسعة النطاق، وكان كارلايل على رأس الترويج اليومي للمخدرات، حيث شكل أعضاء العصابة، وكلف كل واحد منهم بدور لتهريب وترويج الكوكايين، فقد كان لديه إصرار حقيقي على سلوكه“.

كما حكمت القاضية على المتهمة الثالثة، بالسجن 4 سنوات؛ بتهمة المشاركة في الاتجار بالمخدرات، وغسيل أموالها.