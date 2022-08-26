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الأرجنتين تضبط 1.6 طن من الكوكايين متجهة إلى دبي
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2022 19:17 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 19:50 GMT

الأرجنتين تضبط 1.6 طن من الكوكايين متجهة إلى دبي

ضبطت السلطات الأرجنتينية 1,6 طن من الكوكايين مخبأة في شحنة علف حيوانات متجهة إلى دبي، واحتجزت 12 شخصا، وفق ما أعلنت الشرطة، الجمعة. وإضافة إلى المخدرات، أعلنت

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المصدر: أ ف ب

ضبطت السلطات الأرجنتينية 1,6 طن من الكوكايين مخبأة في شحنة علف حيوانات متجهة إلى دبي، واحتجزت 12 شخصا، وفق ما أعلنت الشرطة، الجمعة.

وإضافة إلى المخدرات، أعلنت الشرطة الأرجنتينية ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والسيارات الرياضية ومبلغا كبيرا من الأموال.

وتسلط هذه العملية، التي نُفذت ليل الخميس الجمعة في مدينة روساريو في وسط البلاد، الضوء على الدور الذي تؤديه الموانئ الأرجنتينية في تهريب مخدرات أميركا الجنوبية على الصعيد الدولي.

وجرت عمليات التوقيف في مواقع مختلفة في أنحاء البلاد، بحسب ما كشفت عنه الشرطة.

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وقال ماريانو خيوفرا رئيس قسم المخدرات الخطرة في الشرطة الفدرالية إن شحنة الكوكايين التي ضبطت ”تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار“.

وأوضح خيوفرا: ”كلهم أرجنتينيون وبعضهم تجار مخدرات معروفون“.

وروساريو الواقعة على مسافة 310 كيلومترات من بوينوس أيرس هي ثالث أكبر مدينة في الأرجنتين، والميناء الرئيسي للصادرات الزراعية إلى المحيط الأطلسي، لكنها أيضا أكثر المدن عنفا في البلاد مع وصول معدل جرائم القتل فيها إلى ثلاث مرات المعدل الوطني.

وكان الكوكايين مخبأ في أكياس من علف الذرة كانت على وشك تحميلها في حاوية متجهة إلى دبي.

وأفادت الشرطة بأن منشأ الكوكايين على الأرجح هو كولومبيا، أكبر منتج للمخدرات في العالم.

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