مصري يقتل حماه بـ60 طعنة بسبب خلافات عائلية

أقدم شاب مصري على قتل والد زوجته بـ60 طعنة، يوم أمس الخميس، مستخدماً آلة حادة (سكين المطبخ)؛ إثر خلافات عائلية، وذلك في مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد بمقتل ”عبدالله .ع.ا“ (60 عاما)، على يد خطيب ابنته وهو أيضا نجل شقيقه ”م.ع“ (25 عاما).

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن مشادة كلامية نشبت في البداية بين الشاب وعمه ووالد خطيبته، لكنها تطورت، حتى وصل الشاب لحالة هستيرية وهياج، ما أدى لهجومه على المجني عليه بسكين المطبخ، وطعنه قرابة 60 طعنة بالرقبة والصدر والبطن (حسب التقرير الطبي)، أدت لمصرعه في الحال.

وكشفت السلطات الأمنية في مركز إسنا بمحافظة الأقصر أن الحادث البشع تسبب في الحال في نشوب مشاجرة كبيرة بين أبناء العمومة؛ ما أدى لوقوع إصابات عديدة بينهم.

وكان من ضمن المصابين الجاني الذي أصيب في المشاجرة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة في الجسم.

وبدورها، نقلت السلطات في المحافظة جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى إسنا، كما ضبطت 11 متهما في المشاجرة من أبناء العمومة، كان من بينهم الشاب قاتل عمه ووالد خطيبته.