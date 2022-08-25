رجل يقتل زوجته ثم ينتحر شنقًا في جازان السعودية

شهدت منطقة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة لقيت مصرعها طعنًا على يد زوجها الذي انتحر عقب ارتكاب جريمته.

ووقعت الحادثة في قرية رديس الأعلى التابعة لمنطقة جازان، حيث باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها.

ووفقًا للمعلومات التي نقلتها صحيفة ”المرصد“ السعودية، فإن ”الرجل أقدم على طعن زوجته عدة طعنات بالسكين توفيت على إثرها، ثم أنهى حياته بالانتحار شنقًا“.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن هوية الرجل وزوجته إن كانا سعوديين أم وافدين، كما لم تتضح أسباب ارتكاب الجريمة المروعة التي قيل إنها وقعت صباح اليوم.

جريمة بشعة : تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها وانتحاره شنقاً في جازان https://t.co/cFbGhEFonI pic.twitter.com/vNrE5K0CLT — صحيفة المرصد (@marsdnews24) August 25, 2022

وانتقل رجال الشرطة والأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة، وقاموا برفع البصمات، كما باشرت الجهات المختصة التحقيق مع ذوي الزوج والزوجة لمعرفة تفاصيل هذه الجريمة وملابساتها، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة ”عاجل“ المحلية.

وسبق أن شهدت المملكة جرائم قتل مروعة، فقبل يومين شهدت منطقة الباحة جريمة قتل راحت ضحيتها مواطنة لقيت مصرعها على يد شقيقها.

جريمة بشعة بجازان.. رجل يقتل زوجته وينتحر والجهات الأمنية تباشر الحادث

#عـاجـلhttps://t.co/6looKMsDNA — صحيفة عاجل (@ajlnews) August 25, 2022

وألقت الجهات الأمنية القبض عليه، حيث ذكر الأمن العام في بيان له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شرطة منطقة الباحة باشرت بلاغًا حول تعرض مواطنة للقتل على يد أحد أقربائها وأنه تم القبض على الجاني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت مدينة مكة المكرمة جريمة قتل أقدم على ارتكابها شاب قتل والدته الثمانينية وخادمتها.

وتقضي المحاكم السعودية بالإعدام لمن يدان بجرائم: القتل العمد، بجانب تهريب المخدرات، والسحر، والشعوذة، والإرهاب، والردة، والسطو المسلح.