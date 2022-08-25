محكمة استئناف صينية تثبت حكم الإعدام بحق أمريكي قتل صديقته طعنًا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ثبّت القضاء الصيني، اليوم الخميس، في الاستئناف الحكم بالإعدام بحق أمريكي أدين بطعن صديقته الصينية التي كانت تريد الانفصال عنه.

وصدر الحكم بحق شديد عبدالمتين في أبريل/ نيسان الماضي عن محكمة ابتدائية في نينغبو (شرق)، وهي المدينة التي حصلت فيها الجريمة، قبل أن يستأنفه في وقت لاحق.

وكان شديد عبدالمتين قد التقى بضحيته في عام 2019 قبل أن تجمعهما علاقة عاطفية.

وكانت حبيبته البالغة من العمر 21 عامًا قد طلبت الانفصال عنه في مايو/ أيار 2021، لكنه رفض.

وفي الشهر التالي، طعنها بسكين في عنقها ووجهها.

ولم ترد سفارة الولايات المتحدة في الصين على الفور على طلب التعليق.

ويُعد عدد الأشخاص الذين يُعدمون كل عام في الصين أحد أسرار الدولة، لكن عقوبة الإعدام لمواطني الدول الغربية نادرة فيها.

وخفضت الصين عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 55 إلى 46 في عام 2015، وتشمل النزعات الانفصالية والقتل المتعمد والاغتصاب وتهريب المخدرات.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، فإن آخر حامل جواز سفر غربي أُعدم في الصين يدعى أكمل شيخ، وهو بريطاني أعدم في الصين عام 2009 بتهمة تهريب الهيروين.