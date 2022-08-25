السعودية.. اتهام 4 أشخاص بإنشاء "وقف وهمي"

وجهت نيابة الأموال في المملكة العربية السعودية اتهاما لأربعة أشخاص، مواطنين ومقيم ومقيمة من جنسية عربية، بالاحتيال المالي، وذلك بعد إنشائهم وقفا وهميا بإحدى مناطق المملكة.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد أكد مصدر في النيابة العامة عن انتهاء التحقيقات مع الأشخاص الأربعة.

وفي التفاصيل، فقد كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل عصابة منظمة للاستيلاء على أموال الغير عن طريق الوقف الوهمي المزعوم، وذلك عبر التسويق للمشاركة المالية في الوقف عن طريق منشورات إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك قيام المتهمين الأربعة بجمع الملابس والتبرعات العينية بحجة انتفاع المحتاجين بها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها.

وتبين في التحقيقات أن المتهمين الأربعة دأبوا على إقناع المتبرعين بتمكينهم من أصولهم العقارية وتسجيلها بأسماء مواطنين صوريا، بقصد استغلالها والاستيلاء على مواردها، وفق صيغ وقفية تتيح لهم ذلك.

وأثبتت التحقيقات تورط المتهمين، وتم توجيه الاتهام لهم بالاحتيال المالي وذلك بإنشاء وقف وهمي والاستيلاء على أموال الغير عن طريق الاحتيال، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.