مصري يقتل شقيقه بسبب خلافات بين زوجتيهما

شهدت محافظة الشرقية المصرية، الأربعاء، حادثا مأساويا عندما أقدم شاب على قتل شقيقه طعنًا بسكين المطبخ بسبب خلافات أسرية بين زوجتيهما.

وتعود حيثيات الواقعة، عندما نشبت مشاجرة بين زوجة المجني عليه ”أحمد“ 41 عاما وزوجة شقيقه الجاني في منزل الأسرة في قرية الصحافة، بسبب خلافات أسرية بينهما تطور الأمر بعدها ليتشاجر الشقيقين بسبب غضب الزوجتين.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة بين الشقيقين أسفرت عن طعن الجاني لشقيقه بسكين المطبخ؛ ما تسبب في إصابته بجرح نافذ في الجسم أدى لمصرعه في الحال.

ونقلت السلطات الأمنية جثة القتيل إلى مشرحة مستشفي مشتول السوق المركزي بمحافظة الشرقية المصرية، فيما هرب الجاني من الملاحقة الأمنية عقب قتل شقيقه.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان الصفة التشريحية تمهيدا لإصدار تصريح الدفن، فيما أمرت سلطات الأمن بسرعة ضبط وإحضار الشقيق الهارب لتقديمه للعدالة.