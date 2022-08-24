سلطنة عُمان.. توقيف أشخاص اعتدوا على مساجد في نزوى

ألقت شرطة محافظة الداخلية في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من الأشخاص اعتدوا على عدد من المساجد في ولاية نزوى.

وتقع المساجد التي تم الاعتداء عليها، ولم يتم الكشف عن عددها، في منطقة طيمسا بولاية نزوى.

وأصدرت شرطة عُمان السلطانية بيانًا حول الحادثة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ أكدت فيه ضبط المتهمين بالاعتداء على المساجد.

تمكنت قيادة شرطة محافظة الداخلية من ضبط المتهمين المتورطين في قضايا تخريب عدد من المساجد في ولاية نزوى بمنطقة طيمسا، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 24, 2022

وجاء في البيان: ”تمكنت قيادة شرطة محافظة الداخلية من ضبط المتهمين المتورطين في قضايا تخريب عدد من المساجد في ولاية نزوى بمنطقة طيمسا“.

وأشار البيان إلى أنه ”جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بالاعتداء على هذه المساجد“.

ولم يكشف البيان الرسمي عن نوع الاعتداءات وحجمها، في حين تداولت حسابات إخبارية ومدونون صورًا لمصاحف وسجاد محروق أشاروا إلى أنها من ضمن الاعتداءات التي وقعت على هذه المساجد.

تمكنت قيادة شرطة محافظة الداخلية من ضبط المتهمين المتورطين في قضايا تخريب عدد من المساجد في ولاية #نزوى بمنطقة طيمسا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم#شرطة_عمان_السلطانية#الخابورة_للإعلام pic.twitter.com/xssm0Wo0Q3 — الخابورة للإعلام 🇴🇲 (@AlkhabouraMedia) August 24, 2022

وعبَّر المدونون عن استيائهم مما تعرضت له هذه المساجد، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المعتدين.