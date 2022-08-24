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منوعات

سلطنة عُمان.. توقيف أشخاص اعتدوا على مساجد في نزوى
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 20:41 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 20:45 GMT

سلطنة عُمان.. توقيف أشخاص اعتدوا على مساجد في نزوى

ألقت شرطة محافظة الداخلية في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من الأشخاص اعتدوا على عدد من المساجد في ولاية نزوى. وتقع المساجد التي تم الاعتداء عليها،

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

ألقت شرطة محافظة الداخلية في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من الأشخاص اعتدوا على عدد من المساجد في ولاية نزوى.

وتقع المساجد التي تم الاعتداء عليها، ولم يتم الكشف عن عددها، في منطقة طيمسا بولاية نزوى.

وأصدرت شرطة عُمان السلطانية بيانًا حول الحادثة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ أكدت فيه ضبط المتهمين بالاعتداء على المساجد.

وجاء في البيان: ”تمكنت قيادة شرطة محافظة الداخلية من ضبط المتهمين المتورطين في قضايا تخريب عدد من المساجد في ولاية نزوى بمنطقة طيمسا“.

وأشار البيان إلى أنه ”جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بالاعتداء على هذه المساجد“.

ولم يكشف البيان الرسمي عن نوع الاعتداءات وحجمها، في حين تداولت حسابات إخبارية ومدونون صورًا لمصاحف وسجاد محروق أشاروا إلى أنها من ضمن الاعتداءات التي وقعت على هذه المساجد.

وعبَّر المدونون عن استيائهم مما تعرضت له هذه المساجد، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المعتدين.

 

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