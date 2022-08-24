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منوعات

أنباء عن تدهور الحالة الصحية لقاتل نيرة أشرف
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 19:44 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 20:20 GMT

أنباء عن تدهور الحالة الصحية لقاتل نيرة أشرف

كشفت وسائل إعلام مصرية عن تدهور الحالة الصحية لمحمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتله طالبة المنصورة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأكد موقع "صدى البلد"

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المصدر: أحمد بيومي ـ إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام مصرية عن تدهور الحالة الصحية لمحمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتله طالبة المنصورة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكد موقع ”صدى البلد“ المحلي نقلا عن مصدر مقرب من أسرة المحكوم قوله إن ”محمد يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وتعرض قبل يومين إلى وعكة صحية شديدة“، مضيفا أن ”أفراد أسرته فور علمهم بمرضه ذهبوا إلى زيارته، إلا أنهم منعوا بسبب قرب موعد نظر النقد الذي قدمه المحامي الخاص به“.

وأقدم محمد عادل، قاتل الفتاة نيرة أشرف، على توكيل المحامي أشرف نبيل، أحد أشهر المحامين في مصر، للدفاع عنه بكتابة مذكرة نقض حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بعد الحكم بإحالته للمفتي.

ونشر موقع ”القاهرة 24“ المحلي نبأ توكيل المتهم لمحاميه من داخل سجن ”جمصة“ شديد الحراسة، وتضمن التوكيل الحضور نيابة عن المتهم أمام كافة المحاكم والجهات القضائية الأخرى، في حين يعد هذا التوكيل هو الأول من نوعه، خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن تولي فريد الديب، أحد أشهر المحامين المصريين، القضية.

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