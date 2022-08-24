الجزائر.. النيابة العامة تطعن في براءة "نوميديا لزول" من تهم الاحتيال على الطلاب

طعنت النيابة العامة في الجزائر في براءة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بـ“نوميديا لزول“ من تهم الاحتيال على الطلبة، في خطوة قد تثير الجدل مجددا بشأن هذا الملف.

وأفاد موقع ”الشروق أون لاين“ بأنه ”ينتظر أن يمثل المتهمون على رأسهم المدعوة نوميديا لزول أمام القضاء في حالة قبول المحكمة العليا قرار الطعن“.

وكان القضاء الجزائري قد أصدر، في التاسع من أغسطس/ آب الجاري، أحكامه في قضية الاحتيال على عدد من الطلاب، حيث قضى بتبرئة لزول من جميع التهم الموجهة إليها، وبأحكام مختلفة بالسجن على عدد من المتهمين الآخرين.

وقضت الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر ببراءة نوميديا لزول من التهم الموجهة إليها مع إدانة فاروق بوجملين المعروف باسم ”ريفكا“ ومحمد أبركان المعروف باسم ”ستانلي“ بعقوبة عام سجنا، منها 6 أشهر سجنا نافذا إضافة إلى تسليط غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري.

وقضت الدائرة القضائية ذاتها بالسجن لمدة سنة، بينها أربعة أشهر سجنا نافذا بحق بقية المتهمين الذين تم توقيفهم وملاحقتهم قضائيا بتهم التحايل على الطلبة الجزائريين، ووجهت لهم جنح ”التحايل الموجه للجمهور وجنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة“، إضافة إلى ”جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية“.

وفي 3 أغسطس/ آب الجاري فتحت محكمة الاستئناف في مجلس قضاء العاصمة ملف المؤثرين المتورطين في قضية الاحتيال على الطلبة، حيث استمع قاضي الدرجة الثانية إلى أقوال المتهمين، الذين تمسكوا بإنكارهم للوقائع المتابعين بها.