الكويت.. القبض على متهم بخطف فتاة وحيازة مخدرات

كشفت عملية ملاحقة وضبط مواطن كويتي عن تورطه في عملية خطف فتاة استنجدت برجال الأمن الذين تمكنوا من القبض على المتهم عقب ملاحقته بأحد الشوارع.

وبدأت الحادثة بمطاردة رجال الأمن لسيارة المتهم إثر محاولته الفرار من إحدى الدوريات الأمنية بالسير عكس الاتجاه، لتتم ملاحقته وإيقافه والقبض عليه.

في الأثناء نزلت فتاة من سيارته واستنجدت برجال الأمن عقب أن أبلغتهم بأن المتهم، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، قام باختطافها، وفق وسائل إعلام محلية.

وتم تحرير الفتاة من قبل رجال الأمن الذين باشروا تفتيش السيارة وعثروا بداخلها على مواد مخدرة وسلاح أبيض.

واتضح عقب الاستعلام عن المتهم أنه من أرباب السوابق ومطلوب للجهات الأمنية لتنفيذ حكم حبس صادر بحقه لمدة 12 عاماً.

وتمت إحالة المتهم إلى مخفر شرطة منطقة الصليبيخات للتحقيق معه في قضية الخطف التي وجهتها له الفتاة التي كانت في سيارته.

وسيتم لاحقاً إحالة الشاب إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه بشأن المواد المخدرة التي تم العثور عليها بحوزته ومعرفة مصدرها، على أن يحال بعدها إلى السجن المركزي لتنفيذ حكم السجن الصادر سابقاً بحقه.