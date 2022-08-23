السعودية.. القبض على مواطن قتل شقيقته في الباحة

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن أقدم على قتل قريبة له.

وذكر الأمن العام في بيان له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن شرطة منطقة الباحة باشرت بلاغا عن تعرض مواطنة للقتل على يد أحد أقربائها.

وأكد أنه تم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجريمة، لكن حسابات إخبارية محلية تناولت أنباء عن إقدام مواطن على قتل شقيقته في منطقة الباحة بسبب رغبتها في الوظيفة، حيث أقدم على طعنها 7 طعنات.

وكان مواطنون تفاعلوا عبر هاشتاغ #ضحية_قلوة في موقع التواصل ”تويتر“، إذ تداولوا معلومات بأن المجني عليها كانت تعمل منذ 3 سنوات وتقوم بالإنفاق على المنزل، بينما أشقاؤها عاطلون عن العمل.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الجاني قتل شقيقته بعد رفضها منحه المال، إذ اعتاد وأشقاؤه طلب المال منها، حيث سبق وقدمت بلاغا بشقيقها القاتل بتهديده لها بالقتل.

وأكد متابعون أن شقيق الضحية من مدمني المخدرات.

كما انتشرت رواية أخرى عن الجريمة من خلال مقطع فيديو يُسمع فيه صوت سيدة، قيل إنها صديقة الضحية، التي قالت إن شقيق الضحية طعنها 7 طعنات أثناء نومها، وذلك لمجرد أن أبلغته بإيصالها إلى مقر وظيفتها في الصباح.

وقال متابعون إن المجني عليها تدعى فاطمة محمد صالح الزهراني وشقيقها يدعى بندر، وتداولوا صورة لشاب قيل إنه شقيق الضحية.