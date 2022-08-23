كويتي يعتدي على المشهور المصري أبو التركي الصعيدي

تعرَض الشاب المصري أحمد جمال فهمي الشهير بـ أبو ”التركي الصعيدي“، أحد مشاهير منصة ”يوتيوب“ وتطبيق ”التيك توك“، والذي يقيم في دولة الكويت، لاعتداء من مواطن كويتي تسبب بكسر إحدى قدميه.

ونشر أبو التركي عبر حسابه في تطبيق ”تيك توك“ الذي يتابعه 114 ألف شخص، مقطع فيديو وصورا تؤكد تعرُض قدمه للكسر.

وظهر المشهور المصري من داخل المستشفى وهو مستلق على السرير حيث تم وضع الضماد الخاص بالكسر على قدمه، كما ظهر في صور أخرى مع أصدقاء له وهم يحملونه لعدم قدرته على المشي.

وحرص متابعو المشهور المصري على التفاعل معه وتخصيص تعليقاتهم للدعاء له بالشفاء.

ووقع الاعتداء على أبو التركي في منطقة بنيد القار التابعة لمحافظة العاصمة، حيث أمر وكيل النيابة بضبط وإحضار المواطن المعتدي وتصنيف القضية على أنها جناية.

وذكر المشهور المصري الذي تقدَم بشكوى ضد المعتدي أنه ”لا يعرفه وأن المتهم سأله إن كان هو المشهور أبو التركي ثم ضربه بنوع من الأحجار وهرب على الفور“، نقلا عن حساب ”أمن ومحاكم“ الكويتي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

ويمتلك أبو التركي الذي يقيم في الكويت منذ نحو 15 عاما قناة على منصة ”يوتيوب“ أطلقها مطلع العام 2018، ويتابعه من خلالها 232 ألف مشترك، ويعرِف عن نفسه من خلالها بأنه ”صعيدي ساخر“.

ويعرف أبو التركي، وهو عامل رخام، بنشره للمقاطع الكوميدية والساخرة والحديث عن المشاكل التي تواجه المغتربين وحياتهم عموما، وتحظى فيديوهاته بمئات آلاف المشاهدات.