أبوظبي.. ضبط أشخاص استعرضوا بدراجات هوائية على "جسر الشيخ زايد"

أعلنت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أشخاص قاموا بالاستعراض بدراجات هوائية على جسر ”الشيخ زايد“.

وأكدت الشرطة، في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلقاءها القبض على الأشخاص بعد نشرهم فيديو لهم، وهم يتسلقون الجسر ويؤدون حركات خطيرة عليه بالدراجات الهوائية، لافتة إلى أنهم من جنسيات مختلفة.

وأضافت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر ثلاثة شبان على الأقل وهم يتسلقون جسر الشيخ زايد في الإمارة بدراجات هوائية، في محاولة لكسب تفاعل على مواقع التواصل.

وأظهر المقطع كذلك سقوط أحد الشبان خلال التصوير قبل أن يستدرك الأمر في النهاية.

ومن غير المعروف هوية الشبان، لكن مواطنين قالوا إنهم من مشاهير ”يوتيوب“، بينما كان أحدهم يتحدث العربية.

وتداول مغردون المقطع المعني، مطالبين بالقبض على الشبان، مستنكرين قيامهم بمثل هذه الحركات الخطرة على جسر في مكان عام وغير مصرح لاستخدامه في مثل هذه الهوايات.

واستنكر المخرج الإماراتي منصور البيهوني، المقطع المتداول، مشددا على أنه مخالفة صريحة للأنظمة ”فيديو مروع منتشر في الواتساب.. استعراض بالدراجة الهوائية على أطراف جسر الشيخ زايد ويحرض على مخالفة الأنظمة والقوانين مهما كان السبب خلف هذا الفيديو ومن خلفه“.

وتساءل الناشط المعروف حسن عتيق الرميثي عن سبب قيام الشبان بمثل هذه الحركات ”فيديو منتشر في الواتساب.. استعراض بالسيكل على أطراف جسر الشيخ زايد.. هل هم هواة يستعرضون ولا محترفون داعينهم للترويج ؟! اللي يعرف شو الموضوع اتمنى انه يوضح لنا؟“.