الأردن.. رجل يقتل زوجته طعنا داخل مستشفى حكومي

توفيت سيدة، صباح الاثنين، إثر تعرضها للطعن من قبل زوجها داخل أكبر مستشفى حكومي في البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”رجلا طعن زوجته بأداة حادة داخل مستشفى البشير الحكومي في عمّان، ما أدى لوفاتها“.

وأضاف أن ”الأجهزة الأمنية ضبطت الجاني، وفتحت تحقيقا بالحادثة“.

بدورها، ذكرت قناة ”المملكة“ الرسمية أن الزوج ”يحمل جنسية عربية“.

وتكررت الجرائم الأسرية في الأردن، خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع إلى مطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، ضبطت السلطات الأردنية رجلا ضرب طفلتيه بطريقة وحشية أدت إلى وفاتهما في مدينة الرمثا شمالي البلاد.

وأظهرت تحقيقات الأمن الأردني أن ضرب الوالد للفتاتين اللتين كانتا تبلغان من العمر 12 و9 سنوات، أدى لوفاتهما بأوقات مختلفة، قبل دفنهما في محيط المنزل.

وقبل هذه الحادثة بشهر، توفيت سيدة على يد زوجها بمدينة إربد، متأثرة بإصابات تسبب بها الزوج.

وكشفت الأجهزة الأمنية الأردنية، في ذلك الوقت، أن الزوج اعترف بضرب زوجته ما أدى إلى وفاتها، إثر خلافات بينهما، قبل دفنها في منطقة غير مأهولة.