أشرف نبيل يكشف شروط موافقته على تولي قضية محمد عادل‎‎

كشف المحامي أشرف نبيل، شروط موافقته على تولي الدفاع عن محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا، في مرحلة النقض على حكم الإعدام الصادر بحقه بعد تصديق المفتي وتأييد الحكم.

وقال أشرف نبيل في تصريحات نقلها موقع “صدى البلد” المحلي، إنه لم يكن لديه أي مانع لتولي مهمة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، لكنه وضع عدة شروط للموافقة على تولي تلك المهمة، بحسب قوله.

وأوضح المحامي المصري، أن من أهم شروطة للدفاع عن محمد عادل هي أن يتقاضى أتعاب مقابل الدفاع عنه وليس التطوع مجاناً.

وأضاف، أن من بين الشروط أيضا أن لا يقبل أي تحويلات من الخارج قد يكون بها شبهة، لذلك كانت شرطه أن يتقاضى أتعابه من داخل مصر.

وتابع: “هذا بالإضافة أن يكون التوكيل من أهلية المتهم بنفسه وليس من آخرين سواءً كانوا متعاطفين أو غيرهم”.

وأكد المحامي المصري أن جميع شروطه بالفعل قد تحققت لذلك قبل مهمة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف وسيبدأ في كتابة مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق موكله.

وأشار محامي محمد عادل، إلى أن قبل توليه مهمة الدفاع وموافقته كانت هناك محاولات عدة من مصريين وعرب وأيضا أجانب، فضلا عن تلقيه مئات الرسائل من الخارج التي تطالبه بالتطوع والدفاع عن الشاب المتتهم، إلا أنه لم يستجب لذلك ووضع شروطه التي تحققت مؤخراً.

وعن قيمة الأتعاب ومن سددها خاصة وأن أسرة القاتل بسيطة لا تستطيع تحمل تكاليف الأتعاب التي تصل لملايين الجنيهات، رفض المحامي أشرف نبيل الحديث في هذا الأمر، قائلاً: “هذا الأمر خاص ويتعلق بأهلية المتهم فقط لذلك لن أخوض فيه”.

أما فيما يخص مواطنه وزميله المحامي المصري فريد الديب الذي أعلن سابقا تقديمه مذكرة النقض والدفاع عن القاتل، أكد أشرف نبيل أن وكالته عن المتهم لا تعني استبعاد “الديب” من القضية فمن الممكن أن يترافع 50 محاميا عن المتهم الواحد أمام النقض.

يذكر أن أسرة محمد عادل كانت قد وكلت أشرف نبيل رسميا للدفاع عنه بكتابة مذكرة نقض حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بعد الحكم بإحالته للمفتي.

وتضمن التوكيل الذي وقع عليه المتهم بنفسه من داخل سجن ”جمصة“ شديد الحراسة، الحضور نيابة عنه أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.