من هو المحامي أشرف نبيل وما علاقته بفريد الديب؟

جاء توكيل محمد عادل، قاتل الفتاة المصرية نيرة أشرف للمحامي أشرف نبيل للدفاع عنه في القضية التي أحيل فيها إلى المفتي تمهيداً لإعدامه، ليفتح باب الجدل عن شخصية المحامي الذي اختاره محمد عادل، بعد كل ما أثير مؤخراً عن تولي كبار المحامين لقضيته، ومدى إمكانية توفير أتعاب المحاماة.

ولم يكن المحامي أشرف نبيل، بعيداً عن دائرة فريد الديب، أحد أكبر وأشهر المحامين المصريين، الذين أثاروا الجدل مؤخراً بشأن قبوله أوراق القضية لتقديم الطعن على حكم الإعدام، تزامناً مع الدعوة لجمع تبرعات لأتعابه، وإعلان بعض الأثرياء العرب على مواقع التواصل عرض دية لأسرة نيرة مقابل تنازلها عن القضية لتخفيف الحكم على محمد عادل.

وعمل أشرف نبيل لسنوات في مكتب فريد الديب، قبل أن يعمل بشكل خاص، حيث كان مديراً لمكتب فريد الديب، بحسب ما يعلنه أشرف نبيل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى جانب نجاح أشرف نبيل في تقديم مذكرات طعن تسببت في إنقاذ كثيرين من حبل المشنقة.

ودائماً ما يصنف نبيل ضمن كبار المحامين المتخصصين في النقض على الأحكام منهم فريد الديب، والمستشار بهاء الدين أبو شقة.

كما يلمع اسم أشرف نبيل بعد فريد الديب مباشرة من حيث مبالغ الأتعاب، حيث أعلنت وسائل إعلام محلية في مصر مساء الاثنين بأن نبيل سيتقاضي 3 ملايين جنيه، وهو مبلغ يثير دهشة الكثيرين بالنسبة للظروف المادية لأسرة قاتل نيرة أشرف.

وحصل أشرف نبيل من قبل على حكم بالبراءة للمصرى المتهم باختلاس وغسل أموال بمبلغ 100 مليون من دولة الكويت والمقبوض عليه بمعرفة الانتربول الدولي، وإلغاء حكم إعدام ”يونس البنا“ المتهم بقتل ضابط مرور كفر الشيخ و توليه مرحلة الطعن بالنقض على حكم اعدام المتهم العراقي الجنسية حسين العراقي المحرض على قتل زوجته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية شهيدة الشرف بالدقهلية.

كما تولى أشرف نبيل الطعن بالنقض على حكم إعدام ثلاثة أشقاء متهمين بقتل عمهم في نزاع على 100 فدان مزارع سمكية بمحافظة كفر الشيخ في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قتل مزارع السمكية، كذلك تولى الدفاع عن محامي دشنا بمحافظة قنا المتهم بقتل شخص والشروع في قتل اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محامي دشنا، ونجاحه في إثبات براءة شخصين بعد حصولهما على حكم بالإعدام.

كما أن علاقة أشرف نبيل لم تكن جديدة بالقضية، كونه كتب في يوليو الماضي عقب النطق بالحكم على محمد عادل عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك “ فيما يخص قضية محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف ونظرًا لكثرة الرسائل التى يتلقاها المكتب لتولي مرحلة الطعن بالنقض في القضية نؤكد أن المكتب لا يقبل أي تحويلات مالية من أي دولة خارجية، لا التطوع في أي قضية، وعرض القضية علينا بمعرفة أهلية المتهم“.

وذكر أشرف نبيل وقتها أن مكتبه لم تعرض عليه القضية حتى الآن وأنه لا مانع لديه من توليها بمرحلة الطعن بالنقض وأن قرار قبول القضية من عدمه يكون بعد دراستها بعيدا عن الأهواء الشخصية أو اتجاهات الرأي العام“.

كما نشر نبيل بعد الحكم بالإعدام عبر صفحته الشخصية بفيسبوك ”أسباب حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف كتبت بعناية فائقة ومراجعات قانونية بالغة الدقة..إلا أنه وقع في خطأين قانونيين فقط هما ما سيؤديان إلى نقضه اذا تضمنتها مذكرة الطعن“.