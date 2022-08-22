كم دفع محمد عادل قاتل نيرة أشرف مقابل توكيله المحامي أشرف نبيل؟

نقلت وسائل إعلام محلية على لسان مصادر مطلعة إن أتعاب المحامي أشرف نبيل الذي وكله محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بتقديم الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقه، تصل إلى 3 ملايين جنيه، أي نحو 160 ألف دولار.

ويكشف هذا الرقم عن حقيقة الدعم الذي تلقاه محمد عادل من قبل رجال أعمال مصريين مقيمين خارج البلاد سبق أن أكدوا تعاطفهم مع الشاب الذي أقدم على قتل الطالبة نيرة أشرف، في وضح النهار وأمام المارة بعدة طعنات قاتلة أمام جامعة المنصورة.

وأثار وجود متعاطفين مع محمد عادل الجدل في مصر، وقد وصل الأمر حد إعلان رجل أعمال سوري مقيم في تركيا، عن استعداده لتقديم 10 ملايين جنيه مصري لأسرة نيرة أشرف، كدية للعفو عن محمد عادل.

وقابلت أسرة نيرة أشرف العرض بالرفض القاطع، مبدية استغرابها من التعاطف مع القاتل، مطالبة بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل محمد عادل.

وفي السادس من تموز/يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام بحق الشاب محمد عادل بعد إدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأحد ”ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا“.

وطالبت المحكمة المشرع (مجلس النواب) بتعديل نص المادة القانونية التي ”تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات“.

وأضافت ”فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها“.