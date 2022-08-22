ما الذي يحدث في لندن؟

شهدت العاصمة البريطانية لندن ارتفاعا في معدلات الجريمة في الآونة الأخيرة، في مشهد يثير تساؤلات حول أسباب ما تتعرض له عاصمة الضباب، من حالات قتل وسلب حتى في وضح النهار.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، نشر مقاطع توثق حالات سلب في الشارع العام، في ظل غياب لحضور عناصر الأمن.

والاثنين، تداول نشطاء مقطع فيديو، يظهر رجلين ملثمين في وضح النهار وأمام المارة، يباغتان رجلا وزوجته في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن ويسلبان بشكل عنيف ساعة ثمينة من يد المرأة.

في وضح النهار وأمام المارة.. مقطع متداول لملثمين يباغتان رجلا وزوجته في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن ويسلبان بشكل عنيف ساعة ثمينة من يد المرأة#إرم_نيوز #Knightsbridge #Chelsea pic.twitter.com/dtpyAzSgwa — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 22, 2022

تداول مقطع الفيديو الحديث، يأتي عقب ساعات فقط، من تداول مقطع آخر، يوثق تعرض ثري عربي لمحاولة سرقة في أرقى أحياء لندن بينما كان يهم بركوب سيارته البوغاتي.

ولم يحم وجود الشاب الكويتي عبدالله البصمان وجوده داخل مقمورة سيارته من محاولة السلب التي عادة ما يتعرض لها المارة في لندن.

وذكرت صحيفة ”ذي صن“ البريطانية، أن لصين رصدا يوم الأحد، شابا كويتيا أثناء إقامته في فندق ”ذا بيركلي“ في لندن.

وعندما استقل البصمان مركبته الفاخرة من طراز ”بوغاتي شيرون“، التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني نحو (3549645 دولارا أمريكيا)، لحق به اللصان على دراجتين ناريتين.

وحطم أحد اللصين النافذة الأمامية للسيارة بمطرقة، في محاولة لسرقة ساعة اليد التي كان يرتديها وهي من نوع ”دايتونا – رولكس“ المصنوعة من البلاتين، وتبلغ قيمتها 110.000 جنيه إسترليني نحو (130170 دولارا أمريكيا)، ولكنهما فشلا في سرقتها.

وأظهرت لقطات مصورة اللصين وهما يهاجمان سيارة الشاب العربي، مما دفع بالأخير لقيادة سيارته مسرعا باتجاه آخر.

استهدفت ساعته الـ ”رولكس“.. شاب كويتي يتعرض لمحاولة سرقة أثناء قيادة سيارته الفاخرة وسط لندن#إرم_نيوز #الكويت #London pic.twitter.com/AFFE0tWCSt — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 22, 2022

من جانبه، علق عمدة لندن على تصاعد العنف على قناة ”إل بي سي“ يوم الخميس، قائلا “ إن الموجة الأخيرة من جرائم العنف في لندن ترجع إلى الأيام الطويلة والعطلات المدرسية وموجات الحر في الصيف“.

وكان عمدة لندن يتحدث بعد الإبلاغ عن ست جرائم قتل في العاصمة في أقل من أسبوع.

وشمل تصاعد العنف طعن توماس أوالوران البالغ من العمر 87 عامًا، والذي قُتل على دراجته البخارية بعد هجوم بوضح النهار في غرينفورد، غرب لندن ، يوم الثلاثاء.

وأضاف خان ”أخشى أننا نشهد هذا الصيف ما كنا نخشاه، وهو زيادة في جرائم العنف … هناك ساعات أطول في النهار ، وعطلات مدرسية ، وموجة حارة وما إلى ذلك“.

وعندما سئل عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لوقف موجة العنف ، قال إن السلطات تدعم المجتمعات لإبقاء الشباب منشغلين في الصيف بأنشطة بناءة.

وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 44 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد طعن أوالوران، وهو جد كان على دراجته البخارية، يوم الثلاثاء.

ويوم السبت ، تم إطلاق النار على كيسي بوث البالغة من العمر 25 عامًا في والثامستو ، شمال لندن ، وفي اليوم التالي تم العثور على جثة ستيفن جودمان 60 عامًا، في داغينهام ، شرق لندن.

ويوم الأحد أيضا، تم العثور على سوني بوتي ، 36 عامًا، ميتا في عقار سكني في لويشام.

واتهم نواب محافظون خان بأنه لم يفعل شيئًا ”تقريبًا“ بعد تصاعد العنف، حيث اتهمه وزير التعليم جيمس كليفرلي بأنه ”نائم على عجلة القيادة“ بحسب ما أوردته الديلي ميل.