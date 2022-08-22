الكويت.. ضبط 8 أشخاص يمارسون "أعمالا منافية للآداب"

ضبطت إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص في الكويت، يوم الإثنين، 8 أشخاص يمارسون أعمالا منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأوقفت الإدارة التابعة لقطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية هؤلاء المتهمين وهم 5 نساء و3 رجال، أثناء الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية على جميع المناطق لضبط المخالفين والخارجين على القانون.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً عبر حسابها في ”تويتر“ أشارت فيه إلى ضبط هؤلاء المتهمين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ضبط عدد 8 اشخاص يقومون بالاعمال المنافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 22, 2022

ونشرت الوزارة ضمن البيان صور الأشخاص الموقوفين بعد أن أخفت وجوههم.

وتواصل القطاعات الأمنية وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح حملاتها المفاجئة على مختلف مناطق البلاد لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات التي تم شنها خلال الأيام الماضية عن ضبط مئات الأشخاص، منهم مخالفون لقانون الإقامة وقانون العمل ومنهم يمتهنون القيام بأعمال منافية للآداب ويتاجرون بمخدرات وخمور.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكويت، قبل أسبوعين، عصابة من الوافدين يمتهنون القيام بأعمال منافية للآداب العامة من خلال استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتألف العصابة من 9 أشخاص ينتمون إلى جنسيات مختلفة، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية كبيرة من الأدوات المنافية للآداب.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية آنذاك بياناً أكدت فيه ضبط العصابة، مبينةً أنهم ”كانوا يقومون بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء“.