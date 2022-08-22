محمد عادل قاتل نيرة أشرف يوكل أشرف نبيل للطعن على حكم الإعدام

أقدم محمد عادل، قاتل الفتاة نيرة أشرف، على توكيل المحامي أشرف نبيل، أحد أشهر المحامين في مصر، للدفاع عنه بكتابة مذكرة نقض حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بعد الحكم بإحالته للمفتي.

ونشر موقع ”القاهرة 24“ المحلي، نبأ توكيل المتهم لمحاميه من داخل سجن ”جمصة“ شديد الحراسة، وتضمن التوكيل الحضور نيابة عن المتهم أمام كافة المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

ويعد ذلك التوكيل هو الأول من نوعه، خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن تولي فريد الديب، أحد أشهر المحامين المصريين القضية بدعم شخصيات عربية لدفع أتعاب المحاماة.

وفي منتصف أغسطس الماضي، أصدرت محكمة مصرية، قراراً بالإفراج عن المتهمين في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد تسديد الممرضتين والشاب، المحكوم عليهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (2600 دولار) لكل منهم، قيمة الكفالة المالية التي حددتها المحكمة بـ20 ألف جنيه (1055 دولارا)، على حكم حبسهم لوقف تنفيذه والاستئناف عليه، وعقب تسديد المتهمين الكفالة، قررت المحكمة تحديد يوم 20 أغسطس/آب الجاري للنظر باستئناف المتهمين في القضية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو للطالبة المغدورة التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، من داخل المشرحة.