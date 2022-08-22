مصر.. انتحار طالب أزهري شنقا بسبب رسوبه في الامتحان

انتحر اليوم الإثنين طالب بالثانوية الأزهرية في مصر، شنقا، لمروره بأزمة نفسية عقب رسوبه في امتحانات نهاية العام.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الجيزة في مصر، إخطارا من قسم شرطة العياط أقصى جنوب المحافظة، بانتحار طالب يدعى مؤمن محمد 18 عاما، باستخدام مشنقة صنعها بنفسه داخل غرفته في قرية بمها.

وكشفت السلطات الأمنية في المحافظة المصرية، أن الطالب المتوفي، صنع بيده مشنقة عبارة عن “حبل علقه في سقف غرفته وعلق رقبته بها ليلقى مصرعه في الحال”.

وبحسب تحقيقات رجال الأمن، فأن أسرة الطالب المنتحر اكتشفت الحادث عندما افتقدته، لتدخل عليه والدته وتجده متدليا بسقف الغرفة في المشنقة التي صنعها بيده.

وقالت الأسرة أمام جهات التحقيق إن ”الطالب رسب في 5 مواد بامتحانات نهاية العام بالشهادة الثانوية الأزهرية، ويعيش حالة نفسية سيئة منذ إعلان النتيجة، ويقضي وقت طويلا بمفرده داخل غرفته“.

من جانبها نقلت السلطات جثة الطالب إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى العياط أقصى جنوب الجيزة، تمهيدا لنقلها بقرار النيابة العامة إلى مشرحة زينهم في العاصمة القاهرة لتشريحها وبيان الصفة التشريحية للجثمان.