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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في عمليات سطو
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 17:59 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 18:10 GMT

شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في عمليات سطو

أطاحت شرطة العاصمة السعودية الرياض، يوم الإثنين، بمواطنين اثنين لتورطهما باقتحام محال تجارية وسرقتها باستخدام سيارة مسروقة. وتم إيقاف المتهمين اللذين نفذا

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أطاحت شرطة العاصمة السعودية الرياض، يوم الإثنين، بمواطنين اثنين لتورطهما باقتحام محال تجارية وسرقتها باستخدام سيارة مسروقة.

وتم إيقاف المتهمين اللذين نفذا عمليات السطو على المحال التجارية عن طريق صدمها بالسيارة واقتحامها وسرقة ما تحتويه، ومن ضمنها مبالغ مالية.

وأصدر الأمن العام السعودي عبر حسابه في ”تويتر“ بيانا رسميا حول عملية إيقاف المتهمين، جاء فيه أنه ”تم القبض على المواطنين واسترداد السيارة المسروقة التي استخدماها في تنفيذ عملياتهما“.

وأكد البيان أنه ”تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذين المواطنين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما“.

من جهته، نشر حساب ”سناب الداخلية“ عبر تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو أظهر لحظة تنفيذ المتهمين عمليات السرقة من خلال الاصطدام ببوابات المحال التجارية ومن ثم الدخول إليها وسرقتها.

تأتي عملية ضبط المواطنين عقب يوم من إعلان شرطة العاصمة ضبط ثلاثة مقيمين من الجنسيتين السورية والأردنية، لتورطهم في عملية سرقة مصوغات ذهبية وتحويل أموال إلى خارج المملكة.

وتعمل الجهات المختصة في جميع أنحاء المملكة على ملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها، وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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