شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في عمليات سطو

أطاحت شرطة العاصمة السعودية الرياض، يوم الإثنين، بمواطنين اثنين لتورطهما باقتحام محال تجارية وسرقتها باستخدام سيارة مسروقة.

وتم إيقاف المتهمين اللذين نفذا عمليات السطو على المحال التجارية عن طريق صدمها بالسيارة واقتحامها وسرقة ما تحتويه، ومن ضمنها مبالغ مالية.

وأصدر الأمن العام السعودي عبر حسابه في ”تويتر“ بيانا رسميا حول عملية إيقاف المتهمين، جاء فيه أنه ”تم القبض على المواطنين واسترداد السيارة المسروقة التي استخدماها في تنفيذ عملياتهما“.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لسطوهما على محال تجارية. pic.twitter.com/GhSdOWx87Q — الأمن العام (@security_gov) August 22, 2022

وأكد البيان أنه ”تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذين المواطنين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما“.

من جهته، نشر حساب ”سناب الداخلية“ عبر تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو أظهر لحظة تنفيذ المتهمين عمليات السرقة من خلال الاصطدام ببوابات المحال التجارية ومن ثم الدخول إليها وسرقتها.

🎥 استخدما طريقة صدم واقتحام المحلات بسيارة مسروقة..

🚨#تم_القبض على شخصين نفذا عمليات سطو على محلات تجارية: pic.twitter.com/lMX1g5yJy0 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 22, 2022

تأتي عملية ضبط المواطنين عقب يوم من إعلان شرطة العاصمة ضبط ثلاثة مقيمين من الجنسيتين السورية والأردنية، لتورطهم في عملية سرقة مصوغات ذهبية وتحويل أموال إلى خارج المملكة.

وتعمل الجهات المختصة في جميع أنحاء المملكة على ملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها، وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.