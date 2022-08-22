الجزائر.. عثروا على جثته داخل غابة بعد اختفاء غامض لأكثر من 4 أشهر

عثرت السلطات الجزائرية على جثة شاب اختفى منذ أكثر من 4 أشهر بشكل غامض، وفق ما أفاد تقرير إخباري اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة ”الشروق“ المحلية إن ”الجيش الجزائري عثر، مساء أمس الأحد، في إحدى غابات مدينة سكيكدة شمال البلاد، على جثة الشاب قلادي حمزة، البالغ من العمر 44 عامًا“.

وأضافت الصحيفة أن ”جثة قلادي كانت عليها آثار طعنات بالسكين، وأنه كان بحوزته بطاقته الشخصية التي سهلت عملية التعرف عليه“.

وكان الضحية قد توارى عن الأنظار منذ شهر أيار/مايو الماضي، حيث وجه والده المكي قلادي نداءات من أجل مساعدته على العثور على ابنه وإعادته سواء حيا أو ميتا.

ووفقًا لذات المصدر، فإن الضحية ”قد يكون تعرض إلى التصفية الجسدية من قبل مجهولين، وحسب المعاينات الأولية فإن الجثة لم تكن متحللة رغم طول المدة وشدة الحرارة، ما قد يرجح فرضية قتله قبل ساعات قليلة من العثور عليه“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”من المرجح أن الشاب المغدور كان محتجزا في مكان قريب داخل الغابة، التي عثر على جثته فيها“.

وذلك اليوم، خرج قلادي حمزة إلى منطقة الصرا لتفقد المسكن القديم لعائلته في قرية بوعمر، الواقعة على بعد 14 كلم من بلدية بني زيد الواقعة في ولاية (محافظة) سكيكدة، بعد أن اشترى من مدينة القل حاجيات لأخته.

وكان شهود عيان قد ذكروا أن الضحية كان يتحدث في الهاتف مع أخته التي كانت تنتظره، وقال لها إنه على بعد خطوات قريبة من البستان، لكن فجأة انقطع الاتصال بينهما.

ونقلوا عنها أنها أعادت بعد ذلك الاتصال به، لكن دون جدوى، وطال انتظارها له، لتتأكد بأن شيئا ما قد حدث له لتنطلق بعدها حملة البحث عنه من طرف العائلة وسكان القرية.

وشهدت بعد ذلك المنطقة التي اختفى فيها عمليات تمشيط قادتها القوات الأمنية والعسكرية الجزائرية، ليتم العثور على جثة الضحية بعد أشهر من اختفائه.

ولا تزال التحريات والتحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل عملية قتل الضحية، بحسب وسائل إعلام جزائرية.