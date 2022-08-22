توقيف "روبن هود" الهندي في نيودلهي

أعلنت الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الإثنين، أنها أوقفت ”روبن هود“ المحلي الذي قاد عصابة مؤلفة من 25 فردًا كانوا يسرقون الأثرياء لإعادة توزيع جزء من غنائمهم على الفقراء.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها، إن ”وسيم أكرم 27 عاما، المعروف أيضا باسم لامبو الكبير وعصابته كانوا يسرقون منازل كبيرة في وسط مدينة دلهي، ويسرقون الأموال والمجوهرات، ثم يعيدون توزيع بعض المسروقات على الأشخاص المعوزين“.

وأضافت أنه ”بسبب هذه الخصوصية، نجح في استقطاب الكثير من الأتباع في المنطقة، حيث أعطته هذه المصادر معلومات فورية عن تحركات الشرطة من أجل السماح له بالفرار“، لافتة إلى أن ”هذا الرجل المتواري سيئ السمعة بدّل باستمرار أوكاره، وكان يتنقل بين ولايات هندية عدة“.

وأفادت الشرطة بأنه ”تم تشكيل فريق بقيادة المفتش شيف كومار لنصب فخ له بالقرب من محطة أناند فيهار، حيث أوقف وسيم، وتم العثور بحوزته على مسدس وثلاث رصاصات وقت الاعتقال“.

ومع حوالي 160 جريمة مزعومة في رصيده، بما في ذلك السطو والاغتصاب والشروع في القتل، أنشأت الشرطة خلية خاصة استمرت في ملاحقته مدة أربعة أشهر قبل أن تتمكن من القبض عليه، الجمعة.